ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
BT5200/13
عملية تشذيب متساوية بدون مجهود
تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بشفرات معدنية تتيح لك الحصول على مظهر اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. بالإضافة إلى ذلك، يعمد المشط المضمن والجديد إلى رفع الشعيرات للحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة بتمريرة واحدة
إعدادات طول بدقة تبلغ 0.2 مم
شفرات معدنية بالكامل
استخدام لاسلكي لـ 60 دقيقة/شحن لساعة
مشط مضمن لرفع الشعر
يعمد نظام توجيه شعر اللحية الديناميكي بمساعدة مشط رفع الشعر المضمن إلى رفع الشعر إلى مستوى الشفرات لنتائج تشذيب متساوية، ويسمح لك بالحصول على مظهر اللحية الخفيفة التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده.
قم بتشذيب لحيتك الخفيفة بتمريرة واحدة وسريعة مع التعامل بلطف مع البشرة في الوقت نفسه. يعمد مشط رفع الشعر المضمن الذي نقدّمه إلى رفع الشعر وتوجيهه إلى مستوى الشفرات لعملية تشذيب متساوية بدون مجهود.
تأتي أداة التشذيب هذه مزودة بشفرات معدنية بالكامل وحادة بصورة مزدوجة، تقص كمية أكبر من الشعر في كل تمريرة لعملية تشذيب أسرع.
مقارنة بالطراز الأقدم من Philips