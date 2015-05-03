أداة التشذيب Pro Skin
تقدّم أداة تشذيب اللحية Beardtrimmer Series 1000 من Philips نتائج تشذيب ناعمة على البشرة بعد كل استخدام. استخدم أداة التشذيب لمدة تصل إلى شهرَين باستخدام حزمة بطاريات واحدة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداة التشذيب Pro Skin
تقدّم أداة تشذيب اللحية Beardtrimmer Series 1000 من Philips نتائج تشذيب ناعمة على البشرة بعد كل استخدام. استخدم أداة التشذيب لمدة تصل إلى شهرَين باستخدام حزمة بطاريات واحدة. إكتشف كلّ المميزات
أداة التشذيب Pro Skin
تقدّم أداة تشذيب اللحية Beardtrimmer Series 1000 من Philips نتائج تشذيب ناعمة على البشرة بعد كل استخدام. استخدم أداة التشذيب لمدة تصل إلى شهرَين باستخدام حزمة بطاريات واحدة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداة التشذيب Pro Skin
تقدّم أداة تشذيب اللحية Beardtrimmer Series 1000 من Philips نتائج تشذيب ناعمة على البشرة بعد كل استخدام. استخدم أداة التشذيب لمدة تصل إلى شهرَين باستخدام حزمة بطاريات واحدة. إكتشف كلّ المميزات
تحافظ الشفرات على حدتها الفائقة لكي تتمكّن من قص الشعر بطريقة مرتبة وفعالة في كل الأوقات، ولكن توجد رؤوس شفرات مستديرة وأمشاط لمنع تحسّس البشرة.
مرر المشط لأعلى وصولاً إلى إعداد الطول المطلوب، من 1,5 إلى 7 مم أو استخدم الآلة من دون المشط للحصول على لحية خفيفة بطول 0,5 مم.
تم تصميم كل منتجات العناية بالمظهر التي نقدمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان عالمي لسنتَين، كما أنها لا تحتاج أبدًا إلى التزييت.
اضغط ببساطة على رأس أداة التشذيب ليفتح، واستخدم فرشاة التنظيف المرفقة لإزالة الشعر المتبقي.
استخدام يصل لمدة شهرين مع حزمة واحدة من البطاريات، استخدام لاسلكي يدوم 120 دقيقة (بطاريات AA غير مضمّنة)
مشط موجِّه للشعر ومرن يتتبع كل منحنيات الوجه لعملية تشذيب متساوية بطريقة سهلة ومريحة.
نظام قص
الملحقات
سهولة الاستعمال
التصميم
الطاقة
الخدمة
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