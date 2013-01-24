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Satinelle Essential

آلة سلكية وصغيرة لإزالة الشعر

BRE225/00
  • أصبحت إزالة الشعر أسهل أصبحت إزالة الشعر أسهل أصبحت إزالة الشعر أسهل
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    Satinelle Essential آلة سلكية وصغيرة لإزالة الشعر

    BRE225/00

    أصبحت إزالة الشعر أسهل

    استمتعي بساقَين ناعمتَين لمدة أسابيع بفضل Philips Satinelle. فهي تزيل الشعر القصير جدًا لغاية 0,5 مم بلطف من الجذور. باتت عملية إزالة الشعر سهلة جدًا بفضل المقبض المريح والرأس القابل للغسل لنظافة مثالية. إكتشف كلّ المميزات

    Satinelle Essential آلة سلكية وصغيرة لإزالة الشعر

    أصبحت إزالة الشعر أسهل

    استمتعي بساقَين ناعمتَين لمدة أسابيع بفضل Philips Satinelle. فهي تزيل الشعر القصير جدًا لغاية 0,5 مم بلطف من الجذور. باتت عملية إزالة الشعر سهلة جدًا بفضل المقبض المريح والرأس القابل للغسل لنظافة مثالية. إكتشف كلّ المميزات

    أصبحت إزالة الشعر أسهل

    استمتعي بساقَين ناعمتَين لمدة أسابيع بفضل Philips Satinelle. فهي تزيل الشعر القصير جدًا لغاية 0,5 مم بلطف من الجذور. باتت عملية إزالة الشعر سهلة جدًا بفضل المقبض المريح والرأس القابل للغسل لنظافة مثالية. إكتشف كلّ المميزات

    Satinelle Essential آلة سلكية وصغيرة لإزالة الشعر

    أصبحت إزالة الشعر أسهل

    استمتعي بساقَين ناعمتَين لمدة أسابيع بفضل Philips Satinelle. فهي تزيل الشعر القصير جدًا لغاية 0,5 مم بلطف من الجذور. باتت عملية إزالة الشعر سهلة جدًا بفضل المقبض المريح والرأس القابل للغسل لنظافة مثالية. إكتشف كلّ المميزات

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      أصبحت إزالة الشعر أسهل

      جلد ناعم لأسابيع

      • للساقَين
      نظام فعّال لإزالة الشعر من جذوره

      نظام فعّال لإزالة الشعر من جذوره

      نظام فعال لإزالة الشعر يترك بشرتك ناعمة وخالية من الشعيرات لأسابيع

      إعدادان للسرعة لالتقاط الشعرات الأكثر رقة وسماكة

      إعدادان للسرعة لالتقاط الشعرات الأكثر رقة وسماكة

      إعدادان للسرعة لإزالة أرفع الشعيرات وأكثرها سماكة، ولإزالة الشعر بطريقة مخصصة أكثر.

      مسكة مريحة لسهولة في الاستخدام

      مسكة مريحة لسهولة في الاستخدام

      يتناسب الشكل المستدير تماماً مع يدك لمنحك إزالة شعر مريحة. هذا ويعتبر مظهره رائعاً أيضاً!

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

      تتمتع آلة إزالة الشعر برأس قابل للغسل. يمكن فصل الرأس وتنظيفه تحت مياه الصنبور للحصول على نظافة أكبر

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        فرشاة التنظيف
        نعم

      • سهولة الاستعمال

        مقبض
        Ergo
        رأس لإزالة الشعر قابل للغسل
        نعم

      • Performance

        نظام إزالة الشعر
        نظام فعّال لإزالة الشعر
        أقراص إزالة الشعر
        أقراص لإزالة الشعر ناعمة على البشرة

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        15  فولت

      • الميزات

        سلكي
        نعم

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      • التصميم

        مقبض
        صغيرة الحجم

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