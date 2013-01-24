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EssentialCare

مجفف الشعر

BHD006/03
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  • صغير الحجم وقوي وأكثر هدوءًا بنسبة 20%* صغير الحجم وقوي وأكثر هدوءًا بنسبة 20%* صغير الحجم وقوي وأكثر هدوءًا بنسبة 20%*
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    EssentialCare مجفف الشعر

    BHD006/03
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    صغير الحجم وقوي وأكثر هدوءًا بنسبة 20%*

    يمنحك مجفف الشعر Essential Care من Philips الطاقة والعناية التي تريدينها، وهو مصمم للاستمتاع بعملية تجفيف أكثر هدوءًا، مع تحسين الصوت بنسبة 20% مقارنة بـ HP4940. بات بإمكانك الآن الاستمتاع بتجربة قوية ومريحة أينما كنت. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    EssentialCare مجفف الشعر

    صغير الحجم وقوي وأكثر هدوءًا بنسبة 20%*

    يمنحك مجفف الشعر Essential Care من Philips الطاقة والعناية التي تريدينها، وهو مصمم للاستمتاع بعملية تجفيف أكثر هدوءًا، مع تحسين الصوت بنسبة 20% مقارنة بـ HP4940. بات بإمكانك الآن الاستمتاع بتجربة قوية ومريحة أينما كنت. إكتشف كلّ المميزات

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      مصمم من قبل خبراء الصوت في Philips

      • 1600 واط
      • مقبض قابل للطي
      • فولتية عالمية
      • حقيبة صغيرة
      قوة 1600 واط لتجفيف لطيف

      قوة 1600 واط لتجفيف لطيف

      يعمل هذا المجفف بقوة 1600 واط ويوفر مستوى مثاليًا لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيف لشعر جذاب كل يوم.

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      يوفر إعداد درجة الحرارة ThermoProtect درجة الحرارة المثالية للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. وبفضل تدفق الهواء بالقوة نفسها، ستحصلين على أفضل النتائج مع حماية شعرك في الوقت نفسه.

      3 إعدادات سرعة مرنة للتجفيف بلطف

      3 إعدادات سرعة مرنة للتجفيف بلطف

      يقدّم مجفف الشعر هذا 3 إعدادات سرعة/حرارة محددة مسبقًا للحصول على التسريحة المثالية بسرعة وسهولة.

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      تعتبر ميزة Cool Shot إعدادًا احترافيًا لا غنى عنه، إذ توفر دفقًا شديدًا من الهواء البارد. استخدميها بعد تسريح الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وضبطها.

      مصمم للاستمتاع بعملية تجفيف أكثر هدوءًا

      مصمم للاستمتاع بعملية تجفيف أكثر هدوءًا

      يسمح تصميم شبكة مدخل الهواء بزيادة تدفق الهواء، بينما يحسّن تصميم مجفف الشعر وحجمه تدفق الهواء في المجفف. يؤدي ذلك إلى قوة تجفيف أسرع وأكثر فعالية. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز مجفف الشعر EssentialCare من Philips بقوة 1600 واط وبتحسين للصوت بنسبة 20% مقارنة بجهاز HP4940. بات بإمكانك الآن الاستمتاع بالهدوء أثناء التجفيف من دون المساومة على الأداء.

      مقبض قابل للطي لتخزين سهل

      مقبض قابل للطي لتخزين سهل

      يأتي مجفف الشعر هذا مزوّدًا بمقبض قابل للطيّ، مما يسهّل ترتيبه توضيبه وتخزينه وحمله معك أينما ذهبت.

      فولتية مزدوجة للاستخدام حول العالم

      فولتية مزدوجة للاستخدام حول العالم

      فولتية مزدوجة للاستخدام حول العالم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      يمكن العثور على خطّاف مطاطي على قاعدة المقبض. استخدميه لتخزين الجهاز بسهولة في المنزل أو إذا كنت مقيمة في فندق.

      سلك طول 1.8 م لمرونة قصوى

      سلك طول 1.8 م لمرونة قصوى

      سلك بطول 1,8م.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        التردد
        50-60  هرتز
        القدرة الكهربائية بالواط
        1600  واط
        الطاقة
        1600  واط
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        اللون/اللون الخارجي
        ABS فائق اللمعان وغير لامع
        المحرّك
        محرّك تيار مستمر
        فولتية
        110-127 / 220-240  فولت

      • الميزات

        حلقة التعليق
        نعم
        مقبض قابل للطي
        نعم
        النفحة الباردة (Coolshot)
        نعم
        فولتية مزدوجة
        نعم
        حقيبة صغيرة للسفر مضمنة
        نعم
        سيراميك
        لا
        ترطيب أيوني
        لا
        عدد الملحقات
        1
        فوهة / مكثّف
        نعم
        مخرج هواء
        لا

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      • الوزن والمقاييس

        وزن المنتج (من دون التغليف)
        450 غ
        حجم المنتج
        125 × 80 × 245 مم
        مقاييس الصندوق A
        356 × 283 × 273 مم
        وزن الصندوق A
        370 غ
        وزن الصندوق F
        85 غ

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