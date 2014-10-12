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تم إيقافه
BHD004/03
تجفيف قوي وصوت هادئ*
يزوّدك مجفف الشعر EssentialCare هذا من Philips بالطاقة اللازمة والعناية التي تحتاجين إليها مع صوت أكثر هدوءًا. أصبح بإمكانك الاستمتاع بتجربة فعالة ومريحة. *تم اختباره على 75 امرأة في فرنسا في العام 2014
1800 واط
النفحة الباردة
مخرج هواء
بقدرة 220-240 فولت
يسمح تصميم شبكة مدخل الهواء بزيادة تدفق الهواء، فيما يحسّن شكل مجفف الشعر وحجمه تدفق الهواء في مجفف الشعر. يؤدي ذلك إلى قوة تجفيف أسرع وأكثر فعالية مع صوت هادئ*.أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بتجربة قوية ومريحة. *تم اختباره على 75 امرأة في فرنسا في العام 2014.
بحكم حجم مجفف الشعر الصغير واستخدامه المريح، فهو يتميّز بتصميم عصري وذكي. والنتيجة؟ مجفف شعر خفيف الوزن ويسهل الإمساك به وصغير بما يكفي لتخزينه في أي مكان تقريبًا.
يركّز مكثّف الهواء تدفق الهواء لتسريح شعرك بدقة. مثالي لوضع اللمسات النهائية أو لتثبيت تسريحتك.