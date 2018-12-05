تجعدات نابضة بالحياة وتموجات لامعة

نقدّم لك جهاز تجعيد الشعر Glam Shine. إنه جهاز تجعيد الشعر الأول الذي نقدّمه مع العناية الأيونية والجزء الأسطواني الغني بالتيتانيوم، لتموجات لامعة ورائعة. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك مؤشر جهوزية التموجات الفريد في الحصول على تموجات متناسقة في كل شعرك وفي حمايته من الإحماء المفرط.