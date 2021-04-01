* * من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Health group Ltd.‎، النتيجة بعد مرور 40 دقيقة، مع تشغيل الجهاز في الوضع الأقصى، في حجرة اختبار تبلغ مساحتها 28,5 م³ وملوّثة بفيروس الإنفلونزا من النوع "أ" (H1N1) المنقول في الهواء.