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منقي الهواء وجهاز مرطب للهواء
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السلسلة 600 مروحة عمودية
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ACP620/01
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استمتع بتدفق هواء قوي وهادئ لأقصى قدر من التبريد، مع تصميم مريح بـ 3 سرعات ودوران تلقائي. يتميز تصميم هذه المروحة بالجودة والثبات، وتوفر راحة منعشة يومًا بعد يوم.
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