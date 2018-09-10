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AC2889/90
تنقية الهواء في أقل من 9 دقائق (1)
بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو المواد الملوّثة غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 333 م³/الساعة.
تنقية الغرف بحجم يصل إلى 79 م²
معدل CADR يبلغ 333 م³/الساعة
فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
اتصال بتطبيق CleanHome+
إن توزيع تدفق الهواء القوي يغطي الغرف التي يصل حجمها إلى 79 م² بفعالية ويوزّع الهواء النظيف في كل ركن من الغرفة. يسمح ذلك بتحسين الأداء ليصل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) إلى 333 م³/الساعة، أي أن الجهاز ينظف 20 م² في 9 دقائق فقط. (1)
بفضل التنقية ثلاثية المراحل التي تضم فلتر NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، يمكن التقاط 99,97% من الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (3)، لحمايتك من جسيمات PM2.5 والبكتيريا وغبار الطلع والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والغازات وغيرها من المواد الملوّثة الأخرى. منتج حائز شهادة من المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية.
التقاط الرذاذات بما فيها تلك قد تحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختبار فعاليته بشكلٍ منفصل من قِبل airmid health-group للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء (2). وتم اختبار فعاليته أيضًا ضد فيروس كورونا (4).
(1) من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، إنه وقت افتراضي لعملية تنقية لمرة واحدة ويتم احتسابه عبر قسم معدل تسليم الهواء النظيف الذي يبلغ 333 م³/الساعة على حجم الغرفة الذي يبلغ 48 م³ (افتراضًا أن حجم الغرفة يبلغ 20 م² في المساحة الأرضية و2,4 م في الارتفاع).
(2) أُجري اختبار معدل انخفاض الميكروبات في شركة Airmid Health Ltd في غرفة بمساحة 28,5 مترًا مكعبًا، تحتوي على فيروس إنفلونزا A(H1N1) المحمول في الهواء. لا توفر أجهزة تنقية الهواء وحدها الحماية من كوفيد-19، ولكن يمكن أن تكون جزءًا من خطة وقائية (وكالة حماية البيئة الأمريكية).
(3)من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، حيث تم اختباره ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (IUTA) وفق معيار DIN71460-1.
(4)اختبار معدل تقليل البكتيريا في مختبر خارجي، داخل حجرة اختبار ملوّثة برذاذات فيروس كورونا (فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي) المتعلّق بالطيور، مع فلتر HEPA NanoProtect من Philips.
(5)يستند العمر الموصى به لاستخدام الجهاز إلى عملية حسابية نظرية لمتوسط القيم السنوية للجسيمات الضارة في الهواء الخارجي للمنطقة واستخدام جهاز تنقية الهواء بشكل يومي لمدة 16 ساعة في الوضع التلقائي.
(6)تم اختبار الفلتر لفعالية التمرير مرة واحدة مع تدفق هواء يبلغ 5,33 سم في الثانية، من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية./من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم اختباره وفقًا للمعيار JISB 9908-2020
(7) يستند توفر خدمات Alexa وGoogle Home إلى موقعك
(8)متوسط الضغط الصوتي المحتسب على مسافة 1,5 أمتار من الجهاز، استنادًا إلى قياسات وفقًا للمعيار IEC 60704. يعتمد مستوى الضغط الصوتي على بنية الغرفة والديكور وموضع الجهاز ومكان المستمع.