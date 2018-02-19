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دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

75PUT6303/56
  • دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
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    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    75PUT6303/56

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. تتميّز السلسلة 6000 من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. تتميّز السلسلة 6000 من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إكتشف كلّ المميزات

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. تتميّز السلسلة 6000 من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

    استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. تتميّز السلسلة 6000 من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل دقة 4K Ultra HD

      دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

      مع Pixel Plus Ultra HD

      • 189 سم (75 بوصة)
      • 4K Ultra HD، ‏LED TV
      • DVB-T/T2
      أبعاد رفيعة تكمّل التصميم الداخلي لديك

      أبعاد رفيعة تكمّل التصميم الداخلي لديك

      يُضفي التلفزيون الرفيع جدًا من Philips طابعًا فريدًا بفضل أبعاده الرفيعة والمتطورة. فما المانع أن يكون التلفزيون جميلاً وعمليًا في الوقت نفسه؟

      4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

      يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ أربعة أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. اختبر أفضل جودة صور على الإطلاق مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. فكلما ازدادت جودة المحتوى الأساسي لديك، تحسّنت جودة الصور والدقة التي ستختبرها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.

      اكتشف صورًا بدقة Ultra HD مع Pixel Plus Ultra HD

      اختبر حدّة 4K Ultra HD مع محرّك Pixel Plus Ultra HD من Philips. فهو يحسّن جودة الصورة لتزويدك بصور سلسة وطبيعية مع عمق وتفاصيل استثنائية. استمتع بصور أكثر حدّة بدقة 4K مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق في كل مرة.

      حاملتان رفيعتان وأنيقتان لإبراز الوزن الخفيف

      عندما قررنا ابتكار تلفزيون جديد، أخذ فريقنا كل النواحي في عين الاعتبار: بدءًا من التكنولوجيا ووصولاً إلى التصميم. فقد تم تصميم القاعدتين الجانبيتين الجديدتين لإنشاء مساحة تحت التلفزيون حيث تكون عادةً الحاملة التقليدية، مما يوفر لك تجربة عرض غامرة أكثر. والتأثير؟ تلفزيون يقف بثقة مع لمسة عصرية مستقبلية.

      دقة مذهلة لإنشاء صورة أفضل، كل منطقة على حدة

      تحسّن الدقة المذهلة حدة الصورة ككل وتفاصيلها، كل منطقة على حدة. وبالإضافة إلى التحسينات المتطورة للصورة الإجمالية، يتم إجراء تحليل إضافي للتفاصيل والألوان المحلية. وتكون النتيجة النهائية صورًا تنبض بالحياة وطبيعية وشبيهة بالواقع.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        تحسين الصورة
        Pixel Plus Ultra HD

      • ميزات Smart TV

        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج توصيل الأجهزة
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل الاستخدام على الشاشة
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        تطبيقات SmartTV*
        • مستعرض الإنترنت المفتوح
        • متجر Philips
        تفاعل المستخدم
        معتمد لميزة Wi-Fi Miracast*

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        16 واط
        تحسين الصوت
        • Virtual Surround
        • صوت واضح
        • وظيفة ضبط مستوى الصوت تلقائيًا

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        3
        عدد USB
        2
        اتصالات لاسلكية
        • 1T1R مضمّن ذو نطاق فردي
        • نعم
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • مخرج صوت رقمي (محوري)
        • إخراج الصوت (3,5 مم)
        • PC-In VGA
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        عدد توصيلات AV
        1

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • H.264 (ما يصل إلى FHD)
        • HEVC H.265 (ما يصل إلى UHD على 30P)
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        لغاية 4K Ultra HD 3840x2160
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • على 24 و25 و30 و50 و60 هرتز
        • لغاية 4K Ultra HD 3840x2160p

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        تلفزيون تناظري
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 40 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • وضع Eco

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        224  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        1154  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1862  ملليمترًا
        تعيين العمق
        85  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        969  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1682  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        331  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        1031  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1682  ملليمترًا
        وزن المنتج
        33,4  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        34,7  كلغ
        الوزن مع التغليف
        47  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        600 x ‏200 مم

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع

      • الراحة

        حماية الأطفال
        قفل الأطفال
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • 16:9
        • 4.3
        • غير مقاس
        • شاشة عريضة
        مؤقت السكون
        نعم

      • تطبيقات التلفزيون الذكية

        التحكم
        دعم لوحة مفاتيح USB والماوس

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • لا تضمن Philips TV التوافق مع كل أجهزة HDMI CEC بنسبة 100%
          • تجدر الإشارة إلى أن وظيفة HDR في التلفزيون لديك لن تكون متوفرة إلا عبر تحديث البرنامج الثابت بواسطة USB.
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