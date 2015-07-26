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65PUT6800/56
دقة 4K UHD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android
يجمع تلفزيون LED بدقة Ultra HD من السلسلة 6800 بين دقة Pixel Plus Ultra HD وقدرة المعالجة الثنائية النواة وقوة نظام Android لتوفير أداء سلس بطريقة رائعة. وتصبح التجربة مثالية بفضل الخطوط الرفيعة وتصميم الحامل المفتوح والأنيق والميزات المتعددة.
164 سم (65 بوصة)
4K Ultra HD، LED TV
ثنائي النواة، 8 جيجابايت وقابلية التوسع
DVB-T/T2/C
يستحق التلفزيون المتميّز بخطوط عصرية وأنيقة حاملاً يرفعه بشكل استثنائي. لذلك، ابتكر المصممون في Philips TV هذا الحامل المعدني الفريد وبتصميم مفتوح الذي يتماشى بشكل رائع مع ديكور منزلك ويسمح لك أيضًا بضبط التلفزيون لتعديل زاوية العرض!
لقد صممت منزلًا يتعدّى كونه مجرد منزل، فلم لا تختار جهاز تلفزيون مرحب ومريح أيضاً؟ تقنية Ambilight الفريدة من نوعها التي تقدّمها Philips تجعل شاشتك أعرض بكثير - وتجربة مشاهدتك غامرة أكثر - من خلال بعث وهج واسع جداً من ثلاثة جوانب من شاشة التلفزيون إلى الجدران المحيطة. فتتخطى الألوان والحيوية والتشويق الشاشة لتملأ غرفة الجلوس وتمنحك تجربة مشاهدة تتجاوز الحدود العادية المألوفة.
يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ 4 أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. ستختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأساسي بفضل 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
استهلاك الطاقة بالكيلوواط في الساعة لكل سنة، استنادًا إلى استهلاك طاقة التلفزيون الذي يعمل 4 ساعات في اليوم لمدة 365 يومًا. وسيعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على كيفية استخدام التلفزيون.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
(Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
ترتبط وظيفة Google Cast بالتطبيقات والأجهزة الجاهزة لاستخدام Google Cast. للحصول على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة منتجات Google Cast.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
يمكن التسجيل على جهاز USB للقنوات الرقمية فقط، وقد تكون التسجيلات مقيّدة بحماية البث من النسخ (CI+). بالإضافة إلى ذلك، قد تُطيّق قيود خاصة بالبلد والقناة.
يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.