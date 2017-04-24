دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. يتميّز ‎6100 Series من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إذ إن Smart TV المدمج سهل الاستخدام، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات