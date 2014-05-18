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تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED

50PFA4509/56
  • تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED
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    تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED

    50PFA4509/56

    تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED

    سيستمع كل أفراد عائلتك بالصورة الواضحة والنقية التي يقدّمها تلفزيون LED TV السلسلة 4500 من Philips. وهو يتميّز بتصميم بسيط وصور تنبض بالحياة وصوت استثنائي، مما يجعله خيارًا مثاليًا يتناسب مع أي غرفة في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED

    تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED

    سيستمع كل أفراد عائلتك بالصورة الواضحة والنقية التي يقدّمها تلفزيون LED TV السلسلة 4500 من Philips. وهو يتميّز بتصميم بسيط وصور تنبض بالحياة وصوت استثنائي، مما يجعله خيارًا مثاليًا يتناسب مع أي غرفة في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED

    سيستمع كل أفراد عائلتك بالصورة الواضحة والنقية التي يقدّمها تلفزيون LED TV السلسلة 4500 من Philips. وهو يتميّز بتصميم بسيط وصور تنبض بالحياة وصوت استثنائي، مما يجعله خيارًا مثاليًا يتناسب مع أي غرفة في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED

    تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED

    سيستمع كل أفراد عائلتك بالصورة الواضحة والنقية التي يقدّمها تلفزيون LED TV السلسلة 4500 من Philips. وهو يتميّز بتصميم بسيط وصور تنبض بالحياة وصوت استثنائي، مما يجعله خيارًا مثاليًا يتناسب مع أي غرفة في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

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      تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED

      مع Digital Crystal Clear

      • 127 سم (50 بوصة)
      إطار خارجي رفيع جدًا للاستمتاع بصور أكثر

      إطار خارجي رفيع جدًا للاستمتاع بصور أكثر

      تتضّمن أجهزة التلفزيون التقليدية إطارًا خارجيًا يلتفّ حول التلفزيون مثل إطار الصورة. أما الإطار الخارجي الرفيع جدًا الذي نقدّمه فيتميّز بتصميم عصري ورفيع، للاستمتاع بصور أكثر.

      معدل PMR يبلغ 100 هرتز لصور متحركة سلسة

      معدل PMR يبلغ 100 هرتز لصور متحركة سلسة

      لا شيء يضاهي الحماس الذي تشعر به أثناء تشغيل الألعاب أو مشاهدة الأحداث الرياضية السريعة أو الأفلام المشوّقة. لذلك، تم تزويد هذا التلفزيون من Philips بـ Perfect Motion Rate (معدل حركة مثالية) يبلغ 100 هرتز، للاستمتاع بصور متحركة سلسة. فحتى لو وجدت نفسك تقفز من شدة الحماس، يجب أن تكون الصورة التي تشاهدها ثابتة تمامًا.

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      تصميم عصري يتماشى مع التصميم الداخلي العصري

      تم تصميم التلفزيون بشكل عصري ليتماشى مع ديكور منزلك، فهو يجب أن يبدو جميلاً من حيث المحتوى الذي يقدمه ومن حيث تصميمه الخارجي على حد سواء.

      Digital Crystal Clear: لدقة تودّ مشاركتها

      بفضل Digital Crystal Clear من Philips، ستستمتع بصور شبيهة بالواقع من أي مصدر. سواء أكنت تشاهد برنامجك التلفزيوني المفضل أو الأخبار، أم كنت تستضيف أصدقاءك لمشاهدة فيديو، ستستمتع بمشاهدة كل المحتويات بمستوى تباين وألوان وحدة مثالي.

      تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED للاستمتاع بصور LED استثنائية مع تباين مذهل

      إن جودة الصور غاية في الأهمية. توفر أجهزة التلفزيون عالية الدقة الجودة المطلوبة، لكنك تتوقع المزيد. تخيل دمجًا بين التفاصيل الدقيقة والسطوع الشديد والتباين المذهل والألوان الواقعية من أجل صورة تنقل واقع الحياة بكل تفاصيلها.

      إدخالا HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل HDMI واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        LED فائقة الدقة كليًا
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        127  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        50  بوصة
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        تحسين الصورة
        • ميزة Digital Crystal Clear
        • معدل الحركة المثالية من 100 هرتز

      • التفاعل الذكي

        سهولة الاستخدام
        زر الصفحة الرئيسية في توقف واحد
        برنامج ثابت قابل للترقية
        برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        تلتيكست
        نص ذكي من 1000 صفحة
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • نقطة: نقطة
        • تصغير/تكبير 1
        • تصغير/تكبير 2
        • 4.3
        • شاشة عريضة

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        20 واط
        تحسين الصوت
        • Virtual Surround
        • صوت واضح
        • وظيفة ضبط مستوى الصوت تلقائيًا

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        2
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1
        عدد توصيلات AV
        1
        عدد USB
        1
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • مخرج صوت رقمي (محوري)
        • دخل الصوت يسار/يمين
        • دخل الكمبيوتر VGA + دخل الصوت يسار/يمين
        • خرج سماعة الرأس
        • موصل الخدمة
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.AAS
        • ‎.SMI
        • ‎.SRT
        • ‎.SSA
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        MP3
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر
        حتى 1920x1080 على تردد 60 هرتز
        إدخالات الفيديو
        • 24 و25 و30 و50 و60 هرتز
        • حتى 1920x1080p

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        تلفزيون تناظري
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 40 درجة مئوية
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        < 0.5 واط
        استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
        < 0,5  واط
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • وضع Eco

      • الأبعاد

        تعيين العمق
        87,6  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        658,0  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1123,5  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        252,7  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        705,7  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1123,5  ملليمترًا
        وزن المنتج
        14.4  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        15,0  كلغ
        دعامة متوافقة للتثبيت بالحائط
        400 x ‏200 مم

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع

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