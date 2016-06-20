ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
49PUT5801/56
4K Ultra Slim، LED TV
يتميّز تلفزيون LED سلسة 5800 من Philips بدقة 4K وشاشة رفيعة جدًا ليوفّر لك جودة صور ستأسرك بسحرها. يتميّز هذا التلفزيون بسهولة الاستخدام وميزات معروضة بشكل أنيق مما يجعله الخيار المثالي للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود.
123 سم (49 بوصة)
4K Ultra HD، LED TV
DVB-T/T2
يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ أربعة أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. اختبر أفضل جودة صور على الإطلاق مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. فكلما ازدادت جودة المحتوى الأساسي لديك، تحسّنت جودة الصور والدقة التي ستختبرها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.
تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.
يجمع Picture Performance Index بين تقنية الشاشة من Philips ومحركات معالجة الصور المتطورة، لتحسين عناصر التلقي: الدقة والحركة والتباين واللون. بغض النظر عن المصدر، ستستمتع دائمًا بصور نقية جدًا مع تفاصيل وعمق مذهل، وتدرجات اللون الأسود الأعمق، وتدرجات اللون الأبيض الأكثر سطوعًا، وأزهى الألوان، بالإضافة إلى تدرجات شبيهة بالألوان الطبيعية في كل مرة.
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.