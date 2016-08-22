العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- حامل التثبيت على الطاولة
- بطاريتان AAA
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV
يتميّز 6800 Series من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فهو مركّب على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك Android TV الاستمتاع بخيارات ترفيه غير محدودة تقريبًا إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV
يتميّز 6800 Series من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فهو مركّب على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك Android TV الاستمتاع بخيارات ترفيه غير محدودة تقريبًا إكتشف كلّ المميزات
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV
يتميّز 6800 Series من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فهو مركّب على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك Android TV الاستمتاع بخيارات ترفيه غير محدودة تقريبًا إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV
يتميّز 6800 Series من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فهو مركّب على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك Android TV الاستمتاع بخيارات ترفيه غير محدودة تقريبًا إكتشف كلّ المميزات
تقدّم ميزة الألعاب السحابية مجموعة واسعة من الألعاب العالية الجودة عبر الإنترنت التي تناسب كل الأعمار، والأذواق ومستويات اللعب. ما عليك سوى اختيار لعبة تشغيلها على التلفزيون!
يتماشى المعالج الرباعي النواة من Philips مع قوة نظام Android لتزويدك بتجربة لعب شيّقة. وبفضل نظام Android المضمّن في تلفزيونك، ستتمكّن من التنقل بين التطبيقات وتشغيلها وتشغيل مقاطع الفيديو بسرعة وسلاسة ومتعة عالية.
يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ أربعة أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. اختبر أفضل جودة صور على الإطلاق مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. فكلما ازدادت جودة المحتوى الأساسي لديك، تحسّنت جودة الصور والدقة التي ستختبرها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.
High Dynamic Range Plus هو معيار جديد في عالم الفيديو. فهو يقدّم معنى جديدًا لمفهوم الترفيه داخل المنزل بفضل التحسينات في مستوى التباين واللون. استمتع بتجربة حسيّة تلتقط الصور الأساسية الغنية والحيوية إلا أنها تعكس بدقة نوايا مبتكِر المحتوى. أما النتيجة النهائية؟ فهي مناطق مشرقة أكثر سطوعًا، ومستوى تباين أعلى، ومجموعة أكبر من الألوان والتفاصيل التي لم تشهدها من قبل.
تحسّن تقنية Micro Dimming Pro مستوى التباين في التلفزيون بالاستناد إلى ظروف الإضاءة في غرفتك. وعند دمجها مع البرنامج المميّز الخاص الذي يحلل الصورة في 6400 خانة مختلفة، ستستمتع بمستوى تباين استثنائي وجودة صور مذهلة، لتجربة مشاهدة شبيهة بالواقع إلى حد كبير، في النهار أو في الليل.
يقدّم Google Play™ مجموعة غنية من الألعاب العالية الجودة التي تناسب كل الأعمار. فقد تم تحسين هذه الألعاب للاستخدام على التلفزيون وهي تتميّز بمظهر رائع تمامًا مثل محتواها. ولا حاجة إلى وحدة تحكّم أخرى بالألعاب، إذ يمكنك التنقّل عبر الألعاب وتشغيلها بسهولة بواسطة وحدة تحكّم بالألعاب بمنفذ USB عام.
يسمح لك معيار HEVC الجديد المدمج بالاستمتاع ببث صورة بدقة 4k العالية الجودة.
اختبر حدّة 4K Ultra HD مع محرّك Pixel Plus Ultra HD من Philips. فهو يحسّن جودة الصورة لتزويدك بصور سلسة وطبيعية مع عمق وتفاصيل استثنائية. استمتع بصور أكثر حدّة بدقة 4K مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق في كل مرة.
الصورة/الشاشة
الصوت
إمكانية الاتصال
دقة الشاشة المعتمدة
تطبيقات الوسائط المتعددة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الطاقة
الأبعاد
الملحقات
ميزات Smart TV
Android
المعالجة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.