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تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

22PFT5403/56
  • تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD
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    تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    22PFT5403/56

    تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    إن تلفزيون 5000 من Philips مخصص لتزويدك بتجربة ترفيهية، وهو يقدّم صورًا عالية الجودة على الشاشة الصغيرة. يتميّز بحجم صغير بما يكفي لإمكانية نقله بين الغرف بسرعة ومن دون عناء، في حين يسمح تصميم البسيط بإضفاء لمسة رائعة أينما وضعته. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    إن تلفزيون 5000 من Philips مخصص لتزويدك بتجربة ترفيهية، وهو يقدّم صورًا عالية الجودة على الشاشة الصغيرة. يتميّز بحجم صغير بما يكفي لإمكانية نقله بين الغرف بسرعة ومن دون عناء، في حين يسمح تصميم البسيط بإضفاء لمسة رائعة أينما وضعته. إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    إن تلفزيون 5000 من Philips مخصص لتزويدك بتجربة ترفيهية، وهو يقدّم صورًا عالية الجودة على الشاشة الصغيرة. يتميّز بحجم صغير بما يكفي لإمكانية نقله بين الغرف بسرعة ومن دون عناء، في حين يسمح تصميم البسيط بإضفاء لمسة رائعة أينما وضعته. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    إن تلفزيون 5000 من Philips مخصص لتزويدك بتجربة ترفيهية، وهو يقدّم صورًا عالية الجودة على الشاشة الصغيرة. يتميّز بحجم صغير بما يكفي لإمكانية نقله بين الغرف بسرعة ومن دون عناء، في حين يسمح تصميم البسيط بإضفاء لمسة رائعة أينما وضعته. إكتشف كلّ المميزات

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      تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

      مع Pixel Plus HD

      • 55 سم (22 بوصة)
      • Full HD، تلفزيون LED
      • DVB-T/T2
      USB لتشغيل وسائط متعددة

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      إدخال HDMI وEasyLink لاتصال مضمن

      إدخال HDMI وEasyLink لاتصال مضمن

      تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

      تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED للاستمتاع بصور LED استثنائية مع تباين مذهل

      إن جودة الصور غاية في الأهمية. توفر أجهزة التلفزيون عالية الدقة الجودة المطلوبة، لكنك تتوقع المزيد. تخيل دمجًا بين التفاصيل الدقيقة والسطوع الشديد والتباين المذهل والألوان الواقعية من أجل صورة تنقل واقع الحياة بكل تفاصيلها.

      تقدّم لك Pixel Plus HD صورًا رائعة ستحبها

      يحسّن محرّك Pixel Plus HD من Philips جودة الصورة لتزويدك بصور نقية جدًا بتباين رائع. فسواء أكنت تقوم ببث المحتويات عبر الإنترنت أم تشاهد محتوىً مسجّلًا على قرص، ستستمتع بصور أنقى مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        LED فائقة الدقة كليًا
        دقة اللوحة
        1920 ‏x‏ 1080
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        تحسين الصورة
        Pixel Plus HD

      • التفاعل الذكي

        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        سهولة الاستخدام
        زر الصفحة الرئيسية في توقف واحد
        برنامج ثابت قابل للترقية
        برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        دليل البرامج الإلكتروني*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • التكبير/التصغير التلقائي
        • 4.3
        • 16:9

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        6 واط
        تحسين الصوت
        • وظيفة ضبط مستوى الصوت تلقائيًا
        • الصوت الذكي

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        1
        عدد USB
        1
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • PC-In VGA
        • إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي (3,5 مم)
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        عدد توصيلات AV
        1

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SMI
        • ‎.SRT
        • ‎.SSA
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.ASS
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر
        حتى 1920x1080 على تردد 60 هرتز
        إدخالات الفيديو
        • 24 و25 و30 و50 و60 هرتز
        • حتى 1920x1080p

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        تلفزيون تناظري
        • PAL
        • SECAM

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • وضع Eco

      • الأبعاد

        عرض العلبة
        595  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        420  ملليمترًا
        عمق العلبة
        112  ملليمترًا
        تعيين العرض
        512.3  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        308  ملليمترًا
        تعيين العمق
        48.8  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        512.3  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        324  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        110.3  ملليمترًا
        وزن المنتج
        2.55  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        2,59  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        Y‏=100 مم
        الوزن مع التغليف
        3.9  كلغ

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • حامل التثبيت على الطاولة

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • حامل التثبيت على الطاولة

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. كل الحقوق محفوظة.

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