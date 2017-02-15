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القلاية الهوائية من Philips، طريقة صحية للقلي من دون إضافة زيت

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مشروع السعادة في الأردن    

يقدم الصحة والحياة النوعية

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125 عاماً من عمر فيليبس

 

هذا العام، مضى على تأسيس شركة فيليبس 125 عاماً. لذا فإننا نحتفل بالرسالة التي لطالما حملها مؤسسو علامة فيليبس التجارية وهي إيمانهم بقدرة الابتكار وريادة المشروعات على تحسين حياة الناس.

تعرَّف أكثر على تاريخ شركة فيليبس
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حلول الأشعة من فيليبس

 

خلق الثقة في التصوير التشخيص

شاهد حلول فيليبس للأشعة
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