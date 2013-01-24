النظام الصحي الجامعي بأوغوستا
جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية
النظام الصحي بون سيكوريز
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية
مستشفى جاكسون التذكاري
فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية
مستشفى مارين العام
مقاطعة مارين، الولايات المتحدة الأمريكية
باركيه تكنولوجيكو سالود
غرناطة، إسبانيا
مركز ويستتشستر الطبي
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية
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كارين سورنسن، رئيس شركة فيليبس كابيتال