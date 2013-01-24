تخيّل جهازًا يتيح للأطباء مراقبة العلامات الحيوية للمريض والاستجابة للتغيرات أثناء إجراء العمليات الجراحية، من دون الاضطرار إلى رفع نظرهم عن المريض أو مقاطعة الإجراء الجراحي. لقد تخيلنا ذلك وأكثر.



عبر توصيل وسائل تكنولوجية ثورية تستطيع تغيير قواعد اللعبة من Google وحلول Philips IntelliVue، قمنا بإجراء محاكاة لأول إثبات مفهوم للنقل السلس لعلامات المريض الحيوية إلى نظارات Google.



ما هي الإمكانيات المتوفرة؟

طريقة جديدة كليًا ليحصل الأطباء بسرعة على المعلومات اللازمة عندما يكونون في أمس الحاجة إليها. ويعرض إثبات المفهوم، بالتعاون مع Accenture، كيفية استفادة الأطباء السريريين من الوصول إلى البيانات الحيوية عبر التحكم الصوتي من دون استخدام اليدين، أثناء وجودهم في غرفة العمليات أو أثناء التنقل في المستشفى.



يُعتبر مفهوم الدمج بين نظارات Google وحلول IntelliVue علامة فارقة في أبحاثنا الرامية إلى ابتكار وسائل تكنولوجية جديدة وكيفية تطبيقها في مجال الرعاية الصحية لتحسين رعاية المرضى.



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