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Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

86BDL3012T/00
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    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

    86BDL3012T/00

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    غزِّ روح التعاون. قدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة UHD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، فتعتبر مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 20 نقطة لمس في الوقت نفسه.

    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

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    غزِّ روح التعاون. قدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة UHD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، فتعتبر مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 20 نقطة لمس في الوقت نفسه.

    اخطف أنظارهم

    غزِّ روح التعاون. قدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة UHD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، فتعتبر مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 20 نقطة لمس في الوقت نفسه.

    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

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    غزِّ روح التعاون. قدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة UHD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، فتعتبر مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 20 نقطة لمس في الوقت نفسه.

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    مراجعة كل multi-touch-series

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      شاشة متعددة اللمس في 20 نقطة.

      • 86 بوصة
      • 3840‏ × 2160 (4K UHD)
      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      QuadViewer. شغّل إشارات من أربعة مصادر على شاشة واحدة.

      QuadViewer. شغّل إشارات من أربعة مصادر على شاشة واحدة.

      حوّل شاشة Philips احترافية واحدة إلى جدار فيديو مقاس 2x2 بدون إطار خارجي. فمن خلال توصيل أربعة مصادر مستقلّة، يمكنك تشغيل قنوات متعددة معاً بسهولة تامة. وما عليك سوى أن تحدد للشاشة المنطقة والمحتوى الذي ستشغّله. تعتبر هذه الشاشة مثالية لغرف التحكّم بالبث، حيث يجب أن يكون البث من كاميرات متعددة واضحًا بالكامل.

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

      عزز طاقة المعالجة في Android مع وحدة CRD50 اختيارية

      زوّد شاشة Philips الاحترافية بنظام على شريحة (SoC) من Android. تشكّل وحدة CRD50 الاختيارية جهاز OPS يمكّن قوة المعالجة في Android من دون الحاجة إلى كبلات. فيكفي أن تضع الوحدة في فتحة OPS التي تحتوي على كل التوصيلات الضرورية لتشغيلها (بما فيها مأخذ الطاقة).

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        85,6  بوصة
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        217,4  سم
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 @ 60 هرتز
        السطوع
        410  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1200:1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        8,0  ملي ث
        دقة البكسل
        0,4935 x‏ 0,4935 مم
        ألوان الشاشة
        1.07 مليار
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
        • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
        • إلغاء التشابك بين 3D MA
        • تحسين التباين الديناميكي
        • مسح تدريجي

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • DisplayPort (1,2)‎‏‎
        • DVI-D
        • HDMI (x3)‎
        • VGA ‏(D-Sub تناظري)
        • مكوّن (RCA)
        إخراج الفيديو
        DisplayPort
        إدخال الصوت
        • مقبس مقاس 3,5 مم
        • الصوت اليسار/اليمين (RCA)
        إخراج الصوت
        • وصلة مقاس 3.5 ملم
        • وصلة مكبر الصوت الخارجي
        • SPDIF
        توصيلات أخرى
        • جهاز USB صغيرة
        • OPS
        تحكم خارجي
        • RJ45
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 1024 ‏× 768،‏ 43‏، 60،‏70، ‏75 هرتز
        • 1152 ‏× 864،‏ 60‏، 70، 75 هرتز
        • 1152‏ × 870، ‏75 هرتز
        • 1152‏ × 900، 66، ‏76 هرتز
        • 1280 ‏× 1024،‏ 60، ‏67، ‏71، ‏75، ‏76 هرتز
        • 1280‏ × 720، 60،‏ 70 هرتز
        • 1280‏ × 768، ‏60 هرتز، 75 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60، ‏75 هرتز
        • 1280‏ × 960، 60، ‏75 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1366‏ × 768، 60 هرتز
        • 1400 ‏× 1050،‏60‏، 75 هرتز
        • 1400‏ × 1050، 60 هرتز
        • 1440‏ × 1050، 60 هرتز
        • 1440 ‏× 900،‏ 60‏، 75 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • ‎1600 x 900‏، 60 هرتز
        • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
        • 640‏ × 350، 70 هرتز
        • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
        • 720 x ‏400، 70 هرتز
        • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
        • 832‏ × 624، ‏75 هرتز
        • 848‏ × 480، 60 هرتز
        • 960‏ × 720، 60، ‏75 هرتز
        تنسيقات UHD
        • 3840 ‏× 2160،‏ 24، 25‏، 30‏، 60 هرتز
        • 4096‏ × 2160، 24 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 1080i، ‏50 هرتز
        • 1080p، ‏60 هرتز
        • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 4K ‏x ‏2K
        • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 720p، ‏60 هرتز

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        1957  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        1128  ملليمترًا
        تعيين العمق
        98,4  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        77,04  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        44,40  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        3,87  بوصة
        عرض الإطار الخارجي
        28,4 مم (الجهة العلوية/اليسرى/ اليمنى/السفلية)
        وزن المنتج (لِبرة)
        201,2  رطل
        وزن المنتج
        91,26  كلغ
        دعامة التثبيت VESA
        600 (أفقي) x‏ 400 (عمودي) مم، M8
        دعامة الإدخال الذكي
        100 x ‏200 مم

      • الراحة

        الوضعية
        أفقي
        مصفوفة متجانبة
        لغاية 15‏ × 15
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • مخفية
        • قابلة للإقفال
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • RS232
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RJ45
        • RS232
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        وظائف حفظ الشاشة
        سطوع منخفض
        سهولة التثبيت
        الإدخال الذكي
        صورة داخل صورة
        PIP

      • الطاقة

        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,5 واط
        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ‏- ‏240 فولت~، 50 - 60 هرتز، 7,5 أمبير
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        317  واط
        الاستهلاك (الحد الأقصى)
        471 واط

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20 ~ 80  %
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 × 10 واط (RMS)

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • دليل البدء السريع
        • كبل RS232
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • سلك HDMI
        • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
        • كبل USB
        الملحقات المضمّنة
        كبل سلسلة تعاقبية RS232

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • PLS
        • WAV
        • WMA
        تشغيل فيديو USB
        • ISM
        • M2TS
        • M4V
        • Manifest
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPD
        • MPEG
        • MPG
        • MT2
        • MTS
        • TS
        • VOB
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • PNG

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الأسبانية
        • البولندية
        • التركية
        • الروسية
        • الإيطالية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        • العربية
        • اليابانية
        • الدانماركية
        • الهولندية
        • الفنلندية
        • النرويجية
        • البرتغالية
        • السويدية
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS
        • BSMI
        • CB
        • VCCI
        • EAC
        • FCC، الفئة B
        • PSB
        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع
      • كبل RS232
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • سلك HDMI
      • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
      • كبل USB

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