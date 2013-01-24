الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Signage Solutions لوح معلومات تفاعلي

75BDL3552T/00
  • شاشة تفاعلية في قاعة الدروس شاشة تفاعلية في قاعة الدروس شاشة تفاعلية في قاعة الدروس
    -{discount-value}

    Signage Solutions لوح معلومات تفاعلي

    75BDL3552T/00

    شاشة تفاعلية في قاعة الدروس

    تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس

    Signage Solutions لوح معلومات تفاعلي

    شاشة تفاعلية في قاعة الدروس

    تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس

    شاشة تفاعلية في قاعة الدروس

    تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس

    Signage Solutions لوح معلومات تفاعلي

    شاشة تفاعلية في قاعة الدروس

    تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل multi-touch-series

      شاشة تفاعلية في قاعة الدروس

      مع تقنية اللمس المتعدد

      • 75 بوصة
      • مشغّل بواسطة نظام Android
      • تعمل باللمس المتعدد
      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

      تقنية اللمس المتعدد القادرة على توفير 20 نقطة لمس

      استمتع بتجربة تفاعلية استثنائية مع ما يصل إلى 20 نقطة لمس في الوقت نفسه. تُعد هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والتنافسية وهي تساعد في توصيل أي محتوى لجمهورك، ما يجعلها الخيار المثالي لمجال التعليم والأماكن العامة والشركات وقطاع الضيافة وأماكن البيع بالتجزئة. تتوافق لوحة اللمس مع HID (جهاز بواجهة بشرية)، ما يتيح التشغيل الصحيح لميزة التوصيل والتشغيل.

      معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب

      تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.

      وضع لوح المعلومات مضمن

      شجّع التعاون المرن بفضل وضع لوح المعلومات. ما عليك سوى تنشيط هذه الميزة لتحويل شاشتك إلى لوح فارغ يمكن لعدة مستخدمين الرسم عليه باليد أو بواسطة قلم مخصص للشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التقاط كل المحتويات الموجودة على الشاشة لطباعتها أو مشاركة الملف بسهولة تامة.

      مشاركة الشاشة لاسلكيًا وخيارات متقدّمة للتعاون

      اعرض أربعة موجزات على الشاشة الواحدة. تتيح لك مشاركة الشاشة لاسلكيًا توصيل ما يصل إلى 32 جهازًا في الوقت نفسه للتبديل السريع بين المحتويات عند الحاجة. استخدم شبكة Wi-Fi الحالية لتوصيل الأجهزة على الفور وبشكل آمن، أو استخدم خيار دونجل CastTo مع كبل HDMI الاختياري الخاص بنا للإرسال مباشرةً إلى الشاشة من دون الحاجة إلى الاتصال بشبكتك الآمنة/المحمية.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        189,3  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        74,5  بوصة
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 @ 60 هرتز
        السطوع
        350  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1200:1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        معالجة السطح
        غطاء مانع للتوهج
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        8,0  ملي ث
        دقة البكسل
        0,429 x ‏0,429 مم
        ألوان الشاشة
        1.07Billon
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
        • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
        • مسح تدريجي
        • إلغاء التشابك بين 3D MA
        • تحسين التباين الديناميكي
        تقنية اللوحة
        IPS
        نظام التشغيل
        Android 9

      • التفاعل

        تقنية اللمس المتعدد
        لمس بتقنية الأشعة تحت الحمراء
        نقاط اللمس
        20 نقطة لمس متزامنة
        توصيل وتشغيل
        متوافقة مع HID
        زجاج واقٍ
        • مانع للتوهج
        • مانع للانعكاس
        • زجاج مقوّى للسلامة

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • HDMI ‏(x4)
        • DisplayPort
        • DVI
        • USB-C
        • VGA ‏(D-Sub تناظري)
        إدخال الصوت
        مقبس مقاس 3,5 مم
        إخراج الصوت
        الصوت اليسار/اليمين (RCA)
        توصيلات أخرى
        • OPS
        • بطاقة SD صغيرة
        • جهاز USB صغيرة
        • mPCIe
        • USB
        تحكم خارجي
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
        • RJ45
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 3840 x‏ 2160، 25، ‏30، ‏50 هرتز
        • 1920 x‏ 1080، 25، ‏30، ‏50 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1280‏ × 768، 60 هرتز
        • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 75 هرتز
        • 800 ‏× 600،‏ 60‏، 75 هرتز
        • 720 x ‏400، 70 هرتز
        • 640 ‏× 480،‏ 60‏، 72‏، 75 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 2160p،‏ 30، ‏50، 60 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080i،‏ 25، 30 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 576i،‏ 25، 50 هرتز
        • 576p،‏ 25، 50 هرتز
        • 480i، ‏30، 60 هرتز
        • 480p،‏ 30، 60 هرتز

      • الراحة

        الوضعية
        • أفقي
        • عمودي
        التوصيل الحلقي للإشارة
        توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RS232
        • RJ45
        • HDMI (سلك واحد)
        • سلك واحد (HDMI-CEC)
        أداء الصورة
        تحكم متقدم في الألوان
        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • مخفية
        • قابلة للإقفال
        إشارة التحكم عن بعد
        قابلة للإقفال
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        تسهيلات أخرى
        مقابض الحمل
        سهولة التثبيت
        الإدخال الذكي
        الذاكرة
        ذاكرة DDR3 سعة 4 جيجابايت/ eMMc سعة 32 جيجابايت

      • الأبعاد

        عرض الإطار الخارجي
        16,30 مم (متساوٍ)
        تعيين العرض
        1715,50  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        993,70  ملليمترًا
        تعيين العمق
        80,80 (عند التركيب على الحائط)، 108,70 (حد أقصى)  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        67,54  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        39,12  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        3,18 (عند التركيب على الحائط)، 4,28 (حد أقصى)  بوصة
        دعامة التثبيت VESA
        600 (أفقي) x‏ 400 (عمودي) مم، M8
        وزن المنتج
        53,0  كلغ
        وزن المنتج (لِبرة)
        116,85  رطل
        دعامة الإدخال الذكي
        6*M4‏*L6‏(200‏x‏100)

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 x‏ 20 واط RMS

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20 ~ 80% (عند التشغيل)، 10 - 90% (عند التخزين)  %
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ~ 240 فولت تقريبًا للتيار المتردد، 50/60 هرتز
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        159,8  واط
        ميزات توفير الطاقة
        الطاقة الذكية
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة (واط)
        310  واط

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • كبل RS232
        • كبل USB
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • دليل البدء السريع
        • سلك HDMI
        • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
        الملحقات المضمّنة
        قلم بدون مكونات إلكترونية (X ‏2)
        الملحقات الاختيارية
        دونجل CastTo

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • العربية
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • البولندية
        • الأسبانية
        • التركية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        • البرتغالية
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • BSMI
        • CB
        • EPA
        • FCC، الفئة B
        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        تشغيل فيديو USB
        • 3GP
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WMV3

      • مشغّل داخلي

        CPU
        MTK5680
        الذاكرة
        ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت
        حقيبة
        eMMc سعة 32 جيجابايت
        Wifi
        • 2G‏/5G‏ 2T2R
        • ‎802.11 a/b/g/n/ac بنطاق مزدوج

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232
      • كبل USB
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع
      • سلك HDMI
      • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
      • الملحقات الاختيارية: دونجل CastTo

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا