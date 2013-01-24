ابقِ المحتوى الخاص بك قيد التشغيل مع FailOver

يُعتبر الحفاظ على المحتوى قيد التشغيل أساسيًا للتطبيقات التجارية المتطلبة. وعلى الرغم أنه من غير المرجح أن تواجه حالات فشل في المحتوى، إلا أن ميزة FailOver توفر لك الحماية بفضل تقنية ثورية تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل مشغل الوسائط. يتم تشغيل FailOver تلقائيًا عندما يفشل الإدخال الأساسي. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.