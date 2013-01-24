سهل الاستخدام

بدءًا من غرف الفنادق ووصولاً إلى قاعات الاجتماع، امنح عملاءك جودة الصور التي تشتهر بها Philips بفضل هذا التلفزيون الاحترافي والمستقل، بسعر مقبول. استفد من تركيب بسيط وسريع جدًا ومن صفحة ترحيب سهلة البرمجة تظهر على الشاشة.