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تلفزيون احترافي

43HFL2889S/12
  • سهل الاستخدام سهل الاستخدام سهل الاستخدام
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    تلفزيون احترافي

    43HFL2889S/12

    سهل الاستخدام

    بدءًا من غرف الفنادق ووصولاً إلى قاعات الاجتماع، امنح عملاءك جودة الصور التي تشتهر بها Philips بفضل هذا التلفزيون الاحترافي والمستقل، بسعر مقبول. استفد من تركيب بسيط وسريع جدًا ومن صفحة ترحيب سهلة البرمجة تظهر على الشاشة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون احترافي

    سهل الاستخدام

    بدءًا من غرف الفنادق ووصولاً إلى قاعات الاجتماع، امنح عملاءك جودة الصور التي تشتهر بها Philips بفضل هذا التلفزيون الاحترافي والمستقل، بسعر مقبول. استفد من تركيب بسيط وسريع جدًا ومن صفحة ترحيب سهلة البرمجة تظهر على الشاشة.

    سهل الاستخدام

    بدءًا من غرف الفنادق ووصولاً إلى قاعات الاجتماع، امنح عملاءك جودة الصور التي تشتهر بها Philips بفضل هذا التلفزيون الاحترافي والمستقل، بسعر مقبول. استفد من تركيب بسيط وسريع جدًا ومن صفحة ترحيب سهلة البرمجة تظهر على الشاشة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون احترافي

    سهل الاستخدام

    بدءًا من غرف الفنادق ووصولاً إلى قاعات الاجتماع، امنح عملاءك جودة الصور التي تشتهر بها Philips بفضل هذا التلفزيون الاحترافي والمستقل، بسعر مقبول. استفد من تركيب بسيط وسريع جدًا ومن صفحة ترحيب سهلة البرمجة تظهر على الشاشة.

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    مراجعة كل studio

      سهل الاستخدام

      تلفزيون احترافي مستقل.

      • Studio، حجم 43 بوصة
      • DVB-T2/C/S2

      خريطة قنوات مختلطة للجمع ما بين القنوات التناظرية وقنوات DVB-T/C/S

      قائمة موحّدة للقنوات تتضمن القنوات الرقمية (T/C/S) والتناظرية. تسمح هذه الميزة للضيف بالتنقل ما بين القنوات التناظرية والرقمية (T/C/S) بسلاسة.

      نسخ USB الأولي الفوري. قم بتكوين أجهزة التلفزيون الاحترافي بسرعة تامة

      لإمكانية نسخ كل إعدادات البرمجة وبرمجة القنوات بسهولة من تلفزيون إلى تلفزيون آخر في أقل من دقيقة. وتضمن الميزة التوحيد بين أجهزة التلفزيون وتخفّض بشكل واضح وقت التثبيت وتكاليفه.

      قائمة آمنة وقفل تحكم

      من خلال تمكين ميزة قفل التحكم المحلي أو تعطيلها، يمكن للمسؤول منع الاستخدام غير المصرّح به للتلفزيون من خلال أزرار التحكم، موفّرًا بذلك النفقات العامة الفندقية.

      تشغيل USB تلقائي. موسيقى وأفلام وغيرها الكثير

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      استهلاك منخفض للطاقة

      تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips لتقليل استهلاك الطاقة، إذ ستحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة كما ستساهم في تخفيض تكاليف التشغيل أيضًا.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        LED فائقة الدقة كليًا
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        108  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        43  بوصة
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        السطوع
        300  cd/m²
        زاوية العرض
        178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)

      • الصوت

        قوة إخراج الصوت
        16 (2x8)  واط
        مكبرات الصوت
        • 2.0
        • توجيه الصوت نحو الأسفل
        ميزات الصوت
        • معدل الترددات
        • التوازن
        • AVL
        • صوت محيطي مذهل
        • جهير ديناميكي

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        • DVB-T2/C/S2
        • HEVC FHD ‏(ما يصل إلى 1080p60)
        تلفزيون تناظري
        • PAL
        • SECAM

      • جزء خلفي مخصص للاتصال

        هوائي
        • IEC-75
        • F-Type
        HDMI1
        • HDMI 1.4
        • ARC
        HDMI2
        HDMI 1.4
        إخراج الصوت الرقمي
        بصري
        Scart
        • CVBS
        • RGB
        • SVHS
        إدخال VGA
        D-sub بـ 15 دبوسًا

      • جهة الاتصال

        فتحة الواجهة المشتركة
        CI+ 1.3
        إدخال AV
        CVBS+ يسار/يمين (Cinch)
        خرج سماعة الرأس
        مقبس صغير
        USB1
        USB 2.0

      • تحسين الاتصال

        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التحكم بالعبور عن بعد

      • الميزات

        خدمات رقمية
        • الترجمات
        • تلتيكست
        • MHEG
        • Now&Next
        • دليل البرامج الإلكتروني 8d
        سهولة الاستعمال
        • نمط الصورة
        • نمط الصوت
        التحكم المحلي
        وحدة تحكم

      • ميزات الضيافة

        وضع الفندق
        • قفل التحكم بوحدة التحكم
        • قفل القائمة
        • قفل قائمة التثبيت
        • الحدّ من مستوى الصوت (بما في ذلك HP)
        وضع السجن
        • وضع الأمان العالي
        • قفل TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitle
        العلامة المتوفرة لديك
        شعار الترحيب
        تحديث عملية النسخ والبرامج الثابتة
        • من خلال USB
        • النسخ الأولي الفوري
        تشغيل التحكم
        • القناة/المصدر
        • نمط الصورة
        • مستوى الصوت (بما في ذلك HP)
        موقت
        • مؤقت السكون
        • منبّه التنشيط
        القنوات
        • القائمة المدمجة
        • محرر القنوات بدون اتصال
        التحكم
        منع التحديث التلقائي للقنوات
        التحكم بالطاقة
        بدء تشغيل صديق للبيئة/سريع
        جهاز تحكم عن بُعد
        • ربطة الكبلات جاهزة
        • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
        غير قابل للسرقة
        قفل Kensington

      • ميزات الرعاية الصحية

        التحكم
        أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
        الراحة
        خرج سماعة الرأس

      • الوسائط المتعددة

        توصيلات الوسائط المتعددة
        USB
        ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
        • الحاويات: AVI وMKV
        • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • HEVC
        • TS
        تنسيقات الترجمة المعتمدة
        • SRT
        • SSA SUB
        • ASS
        • SMI
        • TXT
        تنسيقات الموسيقى المعتمدة
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        تنسيقات الصور المعتمدة
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        دقة الفيديو المعتمدة على USB
        ما يصل إلى 1920x1080p على 30 هرتز

      • الملحقات

        مضمنة
        • جهاز تحكم عن بعد 22AV1407A/12
        • بطاريتان AAA
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • كتيّب الضمان
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        اختياري
        • إعداد جهاز التحكّم عن بُعد 22AV9574A/12
        • جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام 22AV1601B/12

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
        فئة ملصق الطاقة
        A++
        قوة ملصق الطاقة الأوروبي
        37  واط
        استهلاك الطاقة السنوي
        54  كيلوواط/الساعة
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.3 واط
        ميزات توفير الطاقة
        وضع Eco
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 درجات مئوية إلى 45 درجة مئوية

      • الأبعاد

        تعيين العمق
        43/73  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        235  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        571  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        625  ملليمترًا
        تعيين العرض
        971  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        971  ملليمترًا
        وزن المنتج
        8.3  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        9.2  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        • M6
        • 200 x ‏200 مم

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • كتيّب الضمان

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          • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
          • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).