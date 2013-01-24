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سماعات رأس مع ميكروفون

TAKH301BL/00
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    سماعات رأس مع ميكروفون

    TAKH301BL/00

    مارس ما تجيده وتحبه

    يمكن للأطفال الاستمتاع بسماعات الرأس على الأذن التي ستضفي تميزًا على أسلوبهم. فقد تم تحديد مستوى الصوت في سماعة الرأس هذه على 85 ديسيبل، وهي متينة كفاية لوضعها في حقيبة المدرسة. ويمكن للأطفال تزيين غطائَي الأذنَين بملصقات أو بأعمالهم الفنية! إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس مع ميكروفون

    مارس ما تجيده وتحبه

    يمكن للأطفال الاستمتاع بسماعات الرأس على الأذن التي ستضفي تميزًا على أسلوبهم. فقد تم تحديد مستوى الصوت في سماعة الرأس هذه على 85 ديسيبل، وهي متينة كفاية لوضعها في حقيبة المدرسة. ويمكن للأطفال تزيين غطائَي الأذنَين بملصقات أو بأعمالهم الفنية! إكتشف كلّ المميزات

    مارس ما تجيده وتحبه

    يمكن للأطفال الاستمتاع بسماعات الرأس على الأذن التي ستضفي تميزًا على أسلوبهم. فقد تم تحديد مستوى الصوت في سماعة الرأس هذه على 85 ديسيبل، وهي متينة كفاية لوضعها في حقيبة المدرسة. ويمكن للأطفال تزيين غطائَي الأذنَين بملصقات أو بأعمالهم الفنية! إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس مع ميكروفون

    مارس ما تجيده وتحبه

    يمكن للأطفال الاستمتاع بسماعات الرأس على الأذن التي ستضفي تميزًا على أسلوبهم. فقد تم تحديد مستوى الصوت في سماعة الرأس هذه على 85 ديسيبل، وهي متينة كفاية لوضعها في حقيبة المدرسة. ويمكن للأطفال تزيين غطائَي الأذنَين بملصقات أو بأعمالهم الفنية! إكتشف كلّ المميزات

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      مارس ما تجيده وتحبه

      • مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق
      • مثبتة على الأذن
      • بطانات أذن ناعمة

      كبل طوله 1.2 م مثالي للاستخدام الخارجي

      طول مثالي للكبل لمنحك حرية وضع جهاز الصوت في المكان الذي تريده.

      مشغلات صوتية حجم 32 مم. صوت نقي

      بفضل تصميمها المخصص لحماية أذنَي الصغار، تتميّز سماعات الرأس هذه بمشغلات صوتية حجم 32 مم تم تحديد مستوى الصوت فيها على 85 ديسبيل. وبالتالي، يمكنك الاسترخاء والاطمئنان لعلمك بأن أطفالك يستمتعون بأغانيهم وبمقاطع الفيديو والألعاب بشكل آمن.

      غطاءا أذنَين قابلان للتخصيص. يمكنك استخدام الملصقات أو تزيينها بأعمالك الفنية ورسوماتك

      يمكن للأطفال تخصيص هذه السماعات بواسطة ملصقات أو حتى بأعمالهم الفنية ورسوماتهم الخاصة، إذ يمكن فتح الطبقة الخارجية الظاهرة لغطائَي الأذنَين حتى تتمكن من الرسم على الجهة الداخلية. كذلك، يتم إرفاق ثلاث مجموعات من الملصقات والبطاقات المصورة.

      تصميم قابل للطي بشكل مسطّح وصغير الحجم. سهولة في التخزين

      تتميّز سماعات الرأس على الأذن اللاسلكية هذه المصممة للأطفال بتصميم ذكي يمكن طيه باتجاهين. يمكنك طيّها بشكل مسطّح لتتمكن من تخزينها في الدرج في غرفة النوم، أو يمكنك طيّها بشكل مسطّح نحو الداخل لتشكّل حزمة صغيرة تتسع في جيب معطفك أو حقيبتك.

      عصبة رأس مرنة قابلة للضبط. يمكنك ليّها وطيّها

      يمكن ضبط عصبة الرأس المتينة والمرنة بسهولة وهي صلبة بما يكفي لتتحمل صدمة رميها في حقيبة الظهر أو سقوطها على الأرض. ويمكن حتى ليّها بقوة من دون أن تنكسر. فمهما فعل الأطفال بسماعاتهم، ستبقى سليمة وقطعة واحدة.

      وسادتا غطائَي أذنَين مريحتان وخفيفتان. مثاليتان لأذنَي الصغار

      توفر وسادتا غطائَي الأذنَين ووسادة عصبة الرأس الناعمة الراحة للأطفال، سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون مقاطع الفيديو المفضلة لديهم على موقع YouTube.

      جهاز تحكّم مضمّن بسيط. سهولة التحكّم بالموسيقى والمكالمات

      يشمل السلك الصوتي الذي يبلغ طوله 1,2 م جهاز تحكّم مضمّنًا بسيطًا مع ميكروفون مضمّن. فيتمكن الأطفال من إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا أو الإجابة على مكالمة واردة، من دون أن يلمسوا هواتفهم الذكية.

      تحديد مستوى الصوت على 85 ديسبيل

      يمكنك الاسترخاء والاطمئنان لعلمك بأن أطفالك يستمتعون بأغانيهم وبمقاطع الفيديو والألعاب بشكل آمن.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        نوع المغناطيس
        NdFeB
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        المقاومة
        32 أوم
        قطر السماعة
        32 ملم
        طاقة الإدخال القصوى
        10 ملي واط
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        الحساسية
        95 ديسبيل
        نوع
        ديناميكي

      • الراحة

        إدارة المكالمات
        الرد/إنهاء المكالمة

      • التصميم

        اللون
        أزرق

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        16  سم
        العرض
        15  سم
        العمق
        3.2  سم
        الوزن
        0.113  كلغ

      • أبعاد العلبة

        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        الارتفاع
        20  سم
        العرض
        17  سم
        العمق
        4.5  سم
        الوزن الإجمالي
        0,2002  كلغ
        الوزن الصافي
        0.113  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,0872  كلغ
        EAN
        ‎48 95229 10097 8

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        19.6  سم
        العرض
        16,1  سم
        الارتفاع
        23.5  سم
        الوزن الإجمالي
        0,751  كلغ
        الوزن الصافي
        0.339  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.412  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95229 10097 5

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