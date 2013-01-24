فلنبدأ!
دعهم يشاهدون مقاطع الفيديو أو يستمعون إلى الموسيقى أو يلعبون وهم يستخدمون سماعات الرأس على الأذن التي لن تلحق الضرر بأذنَيهم. فهذه السماعات الملوّنة مريحة وتم تحديد مستوى الصوت فيها على 85 ديسيبل، ما يسمح للأطفال بالاستمتاع بمقاطع الفيديو أو الأفلام أو أغانيهم المفضّلة بكل أمان. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فلنبدأ!
دعهم يشاهدون مقاطع الفيديو أو يستمعون إلى الموسيقى أو يلعبون وهم يستخدمون سماعات الرأس على الأذن التي لن تلحق الضرر بأذنَيهم. فهذه السماعات الملوّنة مريحة وتم تحديد مستوى الصوت فيها على 85 ديسيبل، ما يسمح للأطفال بالاستمتاع بمقاطع الفيديو أو الأفلام أو أغانيهم المفضّلة بكل أمان. إكتشف كلّ المميزات
فلنبدأ!
دعهم يشاهدون مقاطع الفيديو أو يستمعون إلى الموسيقى أو يلعبون وهم يستخدمون سماعات الرأس على الأذن التي لن تلحق الضرر بأذنَيهم. فهذه السماعات الملوّنة مريحة وتم تحديد مستوى الصوت فيها على 85 ديسيبل، ما يسمح للأطفال بالاستمتاع بمقاطع الفيديو أو الأفلام أو أغانيهم المفضّلة بكل أمان. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فلنبدأ!
دعهم يشاهدون مقاطع الفيديو أو يستمعون إلى الموسيقى أو يلعبون وهم يستخدمون سماعات الرأس على الأذن التي لن تلحق الضرر بأذنَيهم. فهذه السماعات الملوّنة مريحة وتم تحديد مستوى الصوت فيها على 85 ديسيبل، ما يسمح للأطفال بالاستمتاع بمقاطع الفيديو أو الأفلام أو أغانيهم المفضّلة بكل أمان. إكتشف كلّ المميزات
طول مثالي للكبل لمنحك حرية وضع جهاز الصوت في المكان الذي تريده.
بفضل تصميمها المخصص لحماية أذنَي الصغار، تتميّز سماعات الرأس هذه بمشغلات صوتية حجم 32 مم تم تحديد مستوى الصوت فيها على 85 ديسبيل. وبالتالي، يمكنك الاسترخاء والاطمئنان لعلمك بأن أطفالك يستمتعون بأغانيهم وبمقاطع الفيديو والألعاب بشكل آمن.
يمكن طي سماعات الرأس على الأذن السلكية المصممة للأطفال هذه نحو الداخل، فتتخذ شكل كتلة صغيرة الحجم. وهي مثالية لوضعها في جيب معطف أو في حقيبة.
توفر وسادتا غطائَي الأذنَين ووسادة عصبة الرأس الناعمة الراحة للأطفال، سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون مقاطع الفيديو المفضلة لديهم على موقع YouTube.
يشمل السلك الصوتي الذي يبلغ طوله 1,2 م جهاز تحكّم مضمّنًا بسيطًا مع ميكروفون مضمّن. فيتمكن الأطفال من إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا أو الإجابة على مكالمة واردة، من دون أن يلمسوا هواتفهم الذكية.
يمكنك الاسترخاء والاطمئنان لعلمك بأن أطفالك يستمتعون بأغانيهم وبمقاطع الفيديو والألعاب بشكل آمن.
الصوت
الراحة
التصميم
أبعاد المنتج
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
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