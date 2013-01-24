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جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1

SCF870/21
1 الجوائز
  • وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1

    SCF870/21
    1 الجوائز

    وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير

    يمكنك بكل سهولة تحضير وجبات مغذية للأطفال في المنزل باستخدام جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 من Philips Avent. أولاً، قم بطهو الفاكهة أو الخضار أو السمك أو اللحوم بالبخار، ثم بكل بساطة، ارفع الدورق واقلبه لخلط المكونات من دون الحاجة إلى نقلها! إكتشف كلّ المميزات

    جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1

    وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير

    يمكنك بكل سهولة تحضير وجبات مغذية للأطفال في المنزل باستخدام جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 من Philips Avent. أولاً، قم بطهو الفاكهة أو الخضار أو السمك أو اللحوم بالبخار، ثم بكل بساطة، ارفع الدورق واقلبه لخلط المكونات من دون الحاجة إلى نقلها! إكتشف كلّ المميزات

    وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير

    يمكنك بكل سهولة تحضير وجبات مغذية للأطفال في المنزل باستخدام جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 من Philips Avent. أولاً، قم بطهو الفاكهة أو الخضار أو السمك أو اللحوم بالبخار، ثم بكل بساطة، ارفع الدورق واقلبه لخلط المكونات من دون الحاجة إلى نقلها! إكتشف كلّ المميزات

    جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1

    وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير

    يمكنك بكل سهولة تحضير وجبات مغذية للأطفال في المنزل باستخدام جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 من Philips Avent. أولاً، قم بطهو الفاكهة أو الخضار أو السمك أو اللحوم بالبخار، ثم بكل بساطة، ارفع الدورق واقلبه لخلط المكونات من دون الحاجة إلى نقلها! إكتشف كلّ المميزات

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      • طهو صحي على البخار
      • طهو بالبخار وخلط في دورق واحد
      • نصائح حول الفطام والوصفات الخاصة به
      لكل المراحل، بدءًا من الطعام المهروس ووصولاً إلى الطعام الذي يتضمن قطعًا كبيرة

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      تعبئة المياه بسهولة وإعدادات بسيطة وقطع قليلة للتنظيف

      تعبئة المياه بسهولة وإعدادات بسيطة وقطع قليلة للتنظيف

      تم تصميم جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 ليكون سهل الاستخدام وعمليًا. فالإعدادات بسيطة ومن السهل تعبئته بالمياه، وهو يتألف من قطع قليلة جدًا، مما يسهّل عملية تنظيفه وتخزينه.

      تصميم صغير الحجم لا يتطلب مساحة كبيرة في المطبخ

      تصميم صغير الحجم لا يتطلب مساحة كبيرة في المطبخ

      لا يتطلب جهاز تحضير الطعام للأطفال هذا مساحة كبيرة في المطبخ أو على سطح طاولة العمل أو عند وضعه في الخزانة.

      المواصفات التقنية

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج
        16.50 (قاعدة مستديرة)‏ 30.8 (ارتفاع)  سم
        فولتية
        220-240  فولت
        اللون/اللون الخارجي
        أبيض/أخضر
        الطاقة
        400  واط
        المرحلة
        • الأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر
        • الأطفال بعمر سنة واحدة أو أكثر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً
        طول سلك الطاقة
        70  أمتار
        وزن المنتج
        2  كلغ
        التردد
        50 - 60  هرتز
        أمان
        نظام قفل أمان لكشف الغطاء والوعاء

      • المحتويات

        كتيّب وصفات
        1

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        193 (عمق) × 243 (عرض) × 344 (ارتفاع)  ملليمترًا
        تصنيف السلامة
        الفئة 1
        السعة
        800 (أطعمة صلبة) / 450 (سوائل)  مل
        السرعة
        1
        عدد الصناديق F في الصندوق A
        2
        سعة حاوية المياه
        200 مل

      • بلد المنشأ

        تركيا
        نعم

      • المحتويات

        كوب لقياس السعة
        1
        ملعقة مسطحة
        1
        جهاز خلط وإعداد الطعام بالبخار
        1

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