وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير
يمكنك بكل سهولة تحضير وجبات مغذية للأطفال في المنزل باستخدام جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 من Philips Avent. أولاً، قم بطهو الفاكهة أو الخضار أو السمك أو اللحوم بالبخار، ثم بكل بساطة، ارفع الدورق واقلبه لخلط المكونات من دون الحاجة إلى نقلها! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير
يمكنك بكل سهولة تحضير وجبات مغذية للأطفال في المنزل باستخدام جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 من Philips Avent. أولاً، قم بطهو الفاكهة أو الخضار أو السمك أو اللحوم بالبخار، ثم بكل بساطة، ارفع الدورق واقلبه لخلط المكونات من دون الحاجة إلى نقلها! إكتشف كلّ المميزات
وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير
يمكنك بكل سهولة تحضير وجبات مغذية للأطفال في المنزل باستخدام جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 من Philips Avent. أولاً، قم بطهو الفاكهة أو الخضار أو السمك أو اللحوم بالبخار، ثم بكل بساطة، ارفع الدورق واقلبه لخلط المكونات من دون الحاجة إلى نقلها! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير
يمكنك بكل سهولة تحضير وجبات مغذية للأطفال في المنزل باستخدام جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 من Philips Avent. أولاً، قم بطهو الفاكهة أو الخضار أو السمك أو اللحوم بالبخار، ثم بكل بساطة، ارفع الدورق واقلبه لخلط المكونات من دون الحاجة إلى نقلها! إكتشف كلّ المميزات
بدءًا من الفاكهة والخضار المخلوطة خلطًا ناعمًا ومرورًا بمزج اللحمة والسمك والحبوب ووصولاً إلى تقديم قوام يتضمن قطعًا أكبر. يساعد جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 الذي نقدمه في تحضير مجموعة متنوعة من الطعام لكل مراحل الفطام والتغذية.
لقد تعاونّا مع اختصاصي بتغذية الأطفال وطبيب نفسي للأطفال، لابتكار 12 وصفة مناسبة لمختلف الأعمار ونصائح حول مرحلة الفطام لمساعدتك في تزويد طفلك بانطلاقة صحية في الحياة ولبدء عادات جيدة لتناول الطعام ترافقه لمدى الحياة.
تم تصميم جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 ليكون سهل الاستخدام وعمليًا. فالإعدادات بسيطة ومن السهل تعبئته بالمياه، وهو يتألف من قطع قليلة جدًا، مما يسهّل عملية تنظيفه وتخزينه.
لا يتطلب جهاز تحضير الطعام للأطفال هذا مساحة كبيرة في المطبخ أو على سطح طاولة العمل أو عند وضعه في الخزانة.
الوزن والأبعاد
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الوزن والأبعاد
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