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Philips Avent

شوكة وملعقة وسكين لسن 18 شهراً وما فوق

SCF714/00
Avent
Avent
  • مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم
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    Philips Avent شوكة وملعقة وسكين لسن 18 شهراً وما فوق

    SCF714/00

    مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم

    إن مجموعة أدوات المائدة SCF714/00 من Philips Avent هي الحل الأنسب لمراحل نمو طفلك

    Philips Avent شوكة وملعقة وسكين لسن 18 شهراً وما فوق

    مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم

    إن مجموعة أدوات المائدة SCF714/00 من Philips Avent هي الحل الأنسب لمراحل نمو طفلك

    مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم

    إن مجموعة أدوات المائدة SCF714/00 من Philips Avent هي الحل الأنسب لمراحل نمو طفلك

    Philips Avent شوكة وملعقة وسكين لسن 18 شهراً وما فوق

    مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم

    إن مجموعة أدوات المائدة SCF714/00 من Philips Avent هي الحل الأنسب لمراحل نمو طفلك

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    أين يمكنني العثور على رقم الطراز؟

    كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300

     

    يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):

    أنظر على العلبة
    أنظر داخل المنتج
    أنظر على المنتج
    أنظر على دليل الإستخدام

      مجموعة أدوات المائدة للصغار ليتناولوا الطعام بمفردهم

      أدوات المائدة من Avent

      سهولة في الإمساك لليدين الصغيرتين – مثالية ليأكل الصغار بمفردهم

      سهولة في الإمساك لليدين الصغيرتين – مثالية ليأكل الصغار بمفردهم

      مقابض مقاومة للانزلاق - يسهل الإمساك بها وتستقر على الوعاء بلا انزلاق

      مقابض مقاومة للانزلاق - يسهل الإمساك بها وتستقر على الوعاء بلا انزلاق

      ملعقة وشوكة بتجويف عميق

      ملعقة وشوكة بتجويف عميق

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في الصين
        نعم

      • المحتويات

        شوكة للأطفال الصغار
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        ملعقة للأطفال الصغار
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        سكين للأطفال الصغار
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      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        0.067  كلغ
        مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
        الملعقة/السكين: 140 (طول) X ‏28 (عرض) X ‏18 (عمق) الشوكة: 152 (طول) X‏ 25 (عرض) X‏ 15 (عمق)  ملليمترًا
        أبعاد الصندوق F
        28 (عمق) X‏ 116 (عرض) X ‏240 (ارتفاع)  ملليمترًا
        عدد الصناديق F في الصندوق A
        6

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