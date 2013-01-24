لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء
هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس ويسهل العثور عليها في الليل. تتميّز لهّاية ultra air night من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة جافة، بالإضافة إلى زر التوهّج في الظلام، لرؤيتها حتى عندما تكون الأضواء منطفئة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء
هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس ويسهل العثور عليها في الليل. تتميّز لهّاية ultra air night من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة جافة، بالإضافة إلى زر التوهّج في الظلام، لرؤيتها حتى عندما تكون الأضواء منطفئة. إكتشف كلّ المميزات
لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء
هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس ويسهل العثور عليها في الليل. تتميّز لهّاية ultra air night من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة جافة، بالإضافة إلى زر التوهّج في الظلام، لرؤيتها حتى عندما تكون الأضواء منطفئة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء
هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس ويسهل العثور عليها في الليل. تتميّز لهّاية ultra air night من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة جافة، بالإضافة إلى زر التوهّج في الظلام، لرؤيتها حتى عندما تكون الأضواء منطفئة. إكتشف كلّ المميزات
فتحات تهوية كبيرة جدًا لتهوية بشرة طفلك بلطف فتبقى ناعمة وجافة.
يمكنك استخدام زر التوهّج بالليل في ultra air للعثور على لهّاية طفلك بسرعة بدون الحاجة إلى تشغيل الأضواء.
تم تصميم كل تفاصيل لهّاية ultra air لتكون خفيفة ومريحة، بما في ذلك الحلمة الحريرية.
لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات السليكون غير الملساء التي نقدّمها وأجابت نسبة 98% أن أطفالهنّ يتقبّلون لهّايات ultra soft ولهّايات ultra air من Philips Avent.
اعتني بنمو فم طفلك مع لهّاية بتصميم متناسق يتماشى مع الشكل الطبيعي للحلق والأسنان واللثة.
يمكن استخدام حقيبة السفر للهّاية ultra air كجهاز تعقيم أيضًا، فما عليك سوى إضافة القليل من المياه ووضعها في الميكروويف، وكوني مطمئنة أنها نظيفة للاستخدام التالي.
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الملحقات المضمّنة
أمان
صحي