تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول

واقي الحلمة SCF156/00 من Philips Avent مصنوع من مادة السيليكون الرقيقة جدًا والناعمة والخالية من أي رائحة أو نكهة، ومن شأنه حماية الحلمات المتشقّقة أو المتقرّحة أثناء الرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات