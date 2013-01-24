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Philips Avent

جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

SCD501/01
Avent
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1 الجوائز
Avent
  • التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك
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    Philips Avent جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

    SCD501/01
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    يقدّم لك جهاز مراقبة الطفل SCD501/01 الجديد الذي نقدّمه بتقنية DECT راحة البال التامة من خلال توفير المتطلبات الأساسية لجهاز مراقبة الطفل. ويقدّم أيضًا الاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق مع صوت نقي جدًا وضوء ليلي مريح لك ولطفلك. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

    التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    يقدّم لك جهاز مراقبة الطفل SCD501/01 الجديد الذي نقدّمه بتقنية DECT راحة البال التامة من خلال توفير المتطلبات الأساسية لجهاز مراقبة الطفل. ويقدّم أيضًا الاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق مع صوت نقي جدًا وضوء ليلي مريح لك ولطفلك. إكتشف كلّ المميزات

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      التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

      الاتصال الضروري مع طفلك

      • اتصال خاص 100%
      • ضوء ليلي
      تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

      تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

      تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصًا وآمنًا بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك.

      صوت فائق الوضوح بفضل تقنية DECT

      صوت فائق الوضوح بفضل تقنية DECT

      اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT (اتصالات رقمية ومحسنة ولاسلكية) صوتًا عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت.

      توفير الطاقة في وضع Smart ECO

      توفير الطاقة في وضع Smart ECO

      يحد وضع ECO الذكي تلقائيًا من طاقة الإرسال ويزيد عمر البطارية. كلما اقتربتِ من طفلك، قلّت الطاقة الضرورية للحصول على اتصال مثالي (هذا الوضع غير متوفر في الولايات المتحدة وكندا).

      كوني دائمًا على اطلاع عندما يكون جهاز مراقبة الطفل ضمن النطاق ومتصلاً

      كوني دائمًا على اطلاع عندما يكون جهاز مراقبة الطفل ضمن النطاق ومتصلاً

      ستنبّهك وحدة الأهل عندما يكون جهاز مراقبة الطفل خارج النطاق أو عندما يكون مستوى الطاقة منخفضًا، لمساعدتك في الحرص على أن تكوني دائمًا على تواصل مع طفلك.

      أضواء مستوى الصوت لإعلامك عندما يصدر طفلك أي صوت

      أضواء مستوى الصوت لإعلامك عندما يصدر طفلك أي صوت

      تضيء المصابيح للإشارة إلى مستوى الصوت في غرفة طفلك، حتى عندما تكون وحدة الأهل مكتومة.

      نطاق تشغيل يصل إلى 330 متر*

      نطاق تشغيل يصل إلى 330 متر*

      يصل نطاق التشغيل في الداخل حتى 50 مترًا*. أما نطاق التشغيل في الخارج فيصل إلى 300 متر*.

      يمكن تشغيل وحدة الأهل بواسطة الكهرباء والبطاريات

      يمكن تشغيل وحدة الأهل بواسطة الكهرباء والبطاريات

      تعمل وحدة الأهل بشكل ممتاز بواسطة الطاقة الكهربائية. وللاستفادة من إمكانية تنقل إضافية، يمكنك أيضًا إدراج بطاريات لاستخدام وحدة الأهل من دون أسلاك. يمكنك إدراج بطاريتين قلويتين R6 AA غير قابلتين لإعادة الشحن بقدرة 1,5 فولت أو بطاريتين R6 AA قابلتين لإعادة الشحن بقدرة 1,2 فولت.

      وقت تشغيل فائق يصل إلى 24 ساعة

      وقت تشغيل فائق يصل إلى 24 ساعة

      تمنحك الوحدة الصغيرة المخصصة للأهل حرية البث اللاسلكي لغاية 24 ساعة قبل ضرورة شحن الجهاز من جديد. على الرغم من ذلك، يعتمد هذا الأمر على نوع البطاريات المستخدمة ووتيرة استخدام الوحدة المخصصة للأهل على البطاريات ومدة استخدامها.

      ضوء ليلي مريح

      قد لا يهدأ طفلك عند وضعه في سريره لينام. يمكنك مساعدته في الاسترخاء والهدوء للنوم تحت تأثير وهج الضوء الليلي الدافئ والمهدّئ.

      المواصفات التقنية

      • الميزات

        تقنية DECT
        نعم
        توفير الطاقة في وضع Smart ECO
        نعم
        إشارة الاتصال والوجود ضمن النطاق
        نعم
        أضواء تنشيط الصوت
        5 أضواء LED
        تحكم بمستوى الصوت وتنشيط الصوت
        نعم
        ضوء ليلي مريح
        نعم
        نطاق التشغيل في الداخل حتى
        50 مترًا
        نطاق التشغيل في الخارج حتى
        300 متر

      • الطاقة

        وقت التشغيل على البطارية بالساعات
        24 ساعة
        وحدة تزويد بالطاقة
        • 120 فولت (الولايات المتحدة)
        • 220 - 240 فولت

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        نطاق التردد
        تقنية DECT
        تحديد تلقائي للقنوات
        نعم
        عدد القنوات
        120

      • الراحة

        إشارة انخفاض مستوى البطارية
        نعم
        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        تحذير تلقائي عند التواجد خارج النطاق
        نعم
        أضواء مستوى الصوت
        نعم

      • المواصفات التقنية

        نطاق درجة الحرارة التشغيلية بالدرجة المئوية
        10 - 40 درجة مئوية
        نطاق درجة حرارة التخزين
        10 - 40  درجة مئوية

      • بيانات لوجيستية

        أبعاد الصندوق F (عرض x ارتفاع x عمق)
        220 x‏ 156 x‏ 56  ملليمترًا

      • مراحل النمو

        المراحل
        • الحمل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • الملحقات

        دليل البدء السريع
        نعم
        دليل المستخدم
        نعم

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          الجوائز

          • يختلف نطاق التشغيل لجهاز مراقبة الطفل بحسب المحيط والعوامل التي تسبب التداخل.
          • لا تتوفر وظيفة الشحن في جهاز المراقبة هذا.