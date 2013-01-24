سرعة وقوة
تم تصميم سلسلة PerfectCare 7000 Series لتزويدك بالراحة والملاءمة. فهي سهلة الحمل مع خزان مياه قابل للفك وبخار قوي لتحقيق نتائج رائع، بسرعة تامة. نضمن لك عدم حرق أي نوع من الملابس القابلة للكيّ، بفضل تقنية OptimalTEMP. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سرعة وقوة
تم تصميم سلسلة PerfectCare 7000 Series لتزويدك بالراحة والملاءمة. فهي سهلة الحمل مع خزان مياه قابل للفك وبخار قوي لتحقيق نتائج رائع، بسرعة تامة. نضمن لك عدم حرق أي نوع من الملابس القابلة للكيّ، بفضل تقنية OptimalTEMP. إكتشف كلّ المميزات
سرعة وقوة
تم تصميم سلسلة PerfectCare 7000 Series لتزويدك بالراحة والملاءمة. فهي سهلة الحمل مع خزان مياه قابل للفك وبخار قوي لتحقيق نتائج رائع، بسرعة تامة. نضمن لك عدم حرق أي نوع من الملابس القابلة للكيّ، بفضل تقنية OptimalTEMP. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سرعة وقوة
تم تصميم سلسلة PerfectCare 7000 Series لتزويدك بالراحة والملاءمة. فهي سهلة الحمل مع خزان مياه قابل للفك وبخار قوي لتحقيق نتائج رائع، بسرعة تامة. نضمن لك عدم حرق أي نوع من الملابس القابلة للكيّ، بفضل تقنية OptimalTEMP. إكتشف كلّ المميزات
تقوم وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي بإيقاف المكواة المولّدة للبخار في حال عدم استخدامها لبضع دقائق. يوفر ذلك استهلاك الطاقة ويمنحك راحة البال.
يمكنك تثبيت المكواة بشكل آمن فوق القاعدة لحملها بسهولة في أرجاء المنزل وللحدّ من خطر لمس قاعدة المكواة الساخنة عن طريق الخطأ.
تضمن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام حماية المكواة وإطالة فترة استخدامها، كما تضمن الحصول على أفضل أداء للبخار. يقوم نظام Easy De-Calc الحصري الذي نقدّمه بجمع الترسبات الكلسية باستمرار مع مؤشر ضوئي ليعلمك عند الحاجة إلى إفراغ المكواة. وما عليك سوى إزالة المقبس والسماح للمياه وجسيمات الكلس بالتدفق إلى الخارج.
لن تحترق الملابس على الإطلاق حتى عند إنجاز مهام متعددة في الوقت نفسه أو في حال تشتت انتباهك. بفضل تقنية OptimalTEMP التي نقدّمها، نعدك بأنّ هذه المكواة المولّدة للبخار لن تتسبب أبدًا بحرق أي أقمشة قابلة للكيّ. يمكنك حتى تركها ترتاح على الملابس أو لوح الكيّ مع توجيه الجهة الأمامية نحو الأسفل، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.
يمكنك تجاوز إحدى الخطوات في روتين الكيّ الأسبوعي إذ لا داعي لفصل الأقمشة أو تغيير الإعدادات وانتظار تغيّر الحرارة بعد الآن. فبفضل تقنية OptimalTEMP، يمكنك كيّ أنواع الأقمشة كافةً، بدءًا من أقمشة الدنيم والجينز، ووصولًا إلى الأقمشة الحريرية الدقيقة من دون تعديل درجة الحرارة، إذ تتولى المكواة كل تلك المهام تلقائيًا وعلى الفور.
عند الحاجة إلى كيّ التجاعيد الصعبة بسهولة، يمكنك الاعتماد على البخار المستمر الذي تقدّمه ليتولّى هذه المهمة الصعبة. يمكنك مشاهدة تلك التجاعيد تزول سريعًا لدى استخدام تعزيز البخار الإضافي عند الحاجة إليه. وهو مثالي لكيّ الستائر العمودية أو لإعادة الرونق إلى الثياب المعلّقة.
يتميّز الخزان الشفاف بسعة 1,8 لترات، وهو يمنحك لغاية ساعتين من الاستخدام المتواصل. سيتم تذكيرك بواسطة المؤشر الضوئي عندما يصبح خزان المياه فارغًا، ويمكنك إعادة تعبئته بسهولة في أي وقت تحت الحنفية عبر باب التعبئة الكبير.
تتميّز قاعدة المكواة SteamGlide Advanced المتميّزة التي نقدّمها بأداء انزلاق سلس على كل الأقمشة. فقاعدة المكواة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي أقوى بمرتَين من الألومنيوم. أما الطلاء الذي نقدّمه فحائز براءة اختراع، وهو مؤلّف من 6 طبقات مع طبقة متطورة من التيتانيوم، لانزلاق بدون مجهود على كل الأقمشة، وللحصول على أسرع النتائج.
تتميّز المكواة بوزن خفيف جدًا وهي مريحة عند حملها، لانزلاق سهل وللحدّ من ألم المعصم. وبفضل وزنها الخفيف جدًا فهي فعّالة وسهلة الاستخدام لكيّ الستائر والثياب المعلّقة بواسطة البخار العمودي.
التقنية
إزالة التجاعيد بسرعة
سهولة الاستخدام
معالجة الكلس
التخزين
الحجم والوزن
ضمان
فعالية صديقة للبيئة
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المواصفات العامّة