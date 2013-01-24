احصل على عملية تشذيب مثالية مرة بعد مرة. تحتك الشفرات الفولاذية ببعضها البعض بلطف لتشحذ نفسها أثناء التشذيب، للحصول على شفرات حادة تمامًا مثل وقت شرائها، حتى بعد 3 سنوات من الاستخدام.
تساعد أداة التشذيب المتكاملة هذه في تشذيب شعر الوجه وتسريحه.
استخدم أداة التشذيب بدون مشط للحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول حواف لحيتك ورقبتك. تتميّز شفرات أداة التشذيب بميزة الشحذ الذاتي وهي تحافظ على حدتها تمامًا مثل وقت الشراء، حتى بعد 3 سنوات من الاستخدام.
قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.
مشطان للحية الخفيفة (1,2 مم) ومشطان للحية (3,5 مم).
احصل على ما يصل إلى 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي عند كل عملية شحن لمدة 16 ساعة.
ما عليك سوى فك الشفرات والأمشاط وتشطيفها تحت مياه الحنفية لتنظيفها جيدًا.
استخدم الحقيبة الصغيرة المناسبة للتخزين والتنقل. فهي تحمل أداة التشذيب وكل أدوات التنقل الخاصة بها وتحميها أثناء التنقل.
صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. فهي تأتي مع ضمان عالمي لمدة سنتَين وتتوافق مع الجهد الكهربائي العالمي.
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
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