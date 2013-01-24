شفرات لطيفة على البشرة بميزة الشحذ الذاتي لتشذيب مثالي

احصل على عملية تشذيب مثالية مرة بعد مرة. تحتك الشفرات الفولاذية ببعضها البعض بلطف لتشحذ نفسها أثناء التشذيب، للحصول على شفرات حادة تمامًا مثل وقت شرائها، حتى بعد 3 سنوات من الاستخدام.