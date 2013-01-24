أطراف ومنحنيات دقيقة
استمتع بعملية تشذيب وتحديد وحلاقة فعالة ودقيقة بفضل MULTIGROOM Series 1000 من Philips. فيمكنك تشذيب لحيتك وتحديدها بطريقة متساوية بفضل أداة التشذيب المتطورة DualCut والأمشاط. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد الخطوط والأطراف والمنحنيات بدقة بفضل آلة الحلاقة الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أطراف ومنحنيات دقيقة
استمتع بعملية تشذيب وتحديد وحلاقة فعالة ودقيقة بفضل MULTIGROOM Series 1000 من Philips. فيمكنك تشذيب لحيتك وتحديدها بطريقة متساوية بفضل أداة التشذيب المتطورة DualCut والأمشاط. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد الخطوط والأطراف والمنحنيات بدقة بفضل آلة الحلاقة الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات
أطراف ومنحنيات دقيقة
استمتع بعملية تشذيب وتحديد وحلاقة فعالة ودقيقة بفضل MULTIGROOM Series 1000 من Philips. فيمكنك تشذيب لحيتك وتحديدها بطريقة متساوية بفضل أداة التشذيب المتطورة DualCut والأمشاط. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد الخطوط والأطراف والمنحنيات بدقة بفضل آلة الحلاقة الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أطراف ومنحنيات دقيقة
استمتع بعملية تشذيب وتحديد وحلاقة فعالة ودقيقة بفضل MULTIGROOM Series 1000 من Philips. فيمكنك تشذيب لحيتك وتحديدها بطريقة متساوية بفضل أداة التشذيب المتطورة DualCut والأمشاط. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد الخطوط والأطراف والمنحنيات بدقة بفضل آلة الحلاقة الدقيقة. إكتشف كلّ المميزات
تساعدك أداة التشذيب الدقيق بدقة 21 مم في تشذيب شعر الوجه بشكل متساوٍ وتحديد أسلوب التسريح (لحية خفيفة أو سكسوكة أو سوالف أو خط الرقبة أو شارب) مع مستوى تحكم عالٍ ورؤية أفضل.
تجمع تقنية DualCut المتطورة بين أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج وتصميم يتميّز باحتكاك منخفض.
تم تصميم آلة الحلاقة الدقيقة واللطيفة على البشرة مع رقاقة معدنية بدقة 21 مم لتتمكن من الوصول إلى المناطق الصغيرة بدقّة أكبر من الشفرة لحلاقة نظيفة حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
قم بتشذيب لحيتك الخفيفة وذقنك وسكسوكتك وسوالفك وشاربيك وحافظ على طولها مع أمشاط دقيقة وسهلة التثبيت بإعدادات طول تبلغ 1، و3 و5 مم.
يسهل تنظيف أداة التشذيب والأمشاط تحت مياه الحنفية.
تحافظ الفرشاة على نظافة الشفرة بعد استخدامها.
يضمن المقبض المطاطي الناعم طريقة حمل مثالية، حتى عندما تكون الأداة رطبة لتحكم أفضل عند تشغيل أداة التشذيب.
إن أداة التشذيب جاهزة للاستخدام على الفور، نظرًا إلى أنها مشغلة بواسطة بطارية AA.
كل منتجات العناية بنظافة الجسم التي نقدّمها مصممة لتدوم لفترة طويلة. تأتي أداة التشذيب مع ضمان لمدة سنتَين.
لا حاجة إلى التزييت على الإطلاق، لصيانة سهلة.
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