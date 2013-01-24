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خرطوشة التنظيف

JC302/50
1 الجوائز
  • حافظ على آلة الحلاقة بحالة جديدة حافظ على آلة الحلاقة بحالة جديدة حافظ على آلة الحلاقة بحالة جديدة
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    خرطوشة التنظيف

    JC302/50
    1 الجوائز

    حافظ على آلة الحلاقة بحالة جديدة

    تمنحك خرطوشة التنظيف لنظام SmartClean طريقة مناسبة لتنظيف آلة الحلاقة وتزييتها واستعادة رونقها للتمتع بشعور الحلاقة بآلة جديدة كل يوم إكتشف كلّ المميزات

    خرطوشة التنظيف

    حافظ على آلة الحلاقة بحالة جديدة

    تمنحك خرطوشة التنظيف لنظام SmartClean طريقة مناسبة لتنظيف آلة الحلاقة وتزييتها واستعادة رونقها للتمتع بشعور الحلاقة بآلة جديدة كل يوم إكتشف كلّ المميزات

    حافظ على آلة الحلاقة بحالة جديدة

    تمنحك خرطوشة التنظيف لنظام SmartClean طريقة مناسبة لتنظيف آلة الحلاقة وتزييتها واستعادة رونقها للتمتع بشعور الحلاقة بآلة جديدة كل يوم إكتشف كلّ المميزات

    خرطوشة التنظيف

    حافظ على آلة الحلاقة بحالة جديدة

    تمنحك خرطوشة التنظيف لنظام SmartClean طريقة مناسبة لتنظيف آلة الحلاقة وتزييتها واستعادة رونقها للتمتع بشعور الحلاقة بآلة جديدة كل يوم إكتشف كلّ المميزات

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      لكل أنظمة SmartClean

      • 2 قمع وصمام
      • تنظيف
      • تزييت
      • انتعاش
      ينظف نظام الفلتر المزدوج الشعر والرغوة والجل

      ينظف نظام الفلتر المزدوج الشعر والرغوة والجل

      ينظف نظام الفلتر المزدوج الشعر والرغوة والجل. يمنع الفلتر المزدوج والفريد انسداد رؤوس الحلاقة بالشعر، للحفاظ على أداء آلة الحلاقة المثالي.

      يعمد نظام التزييت النشط إلى تقليل الاحتكاك والتلف على الشفرات

      يعمد نظام التزييت النشط إلى تقليل الاحتكاك والتلف على الشفرات

      يقلل نظام التزييت النشط الاحتكاك والتلف على رؤوس الحلاقة والشفرات، للحفاظ على أداء آلة الحلاقة بحالة جديدة لمدة أطول.

      تنظيف بفعالية أكبر بـ 10 أضعاف من استخدام المياه

      تنظيف بفعالية أكبر بـ 10 أضعاف من استخدام المياه

      يساعد كل من نظام DualFiltration ونظام التزييت النشط في الحفاظ على آلة الحلاقة أنظف بـ 10 مرات مقارنة باستخدام المياه فقط

      تركيبة لطيفة على البشرة لحلاقة منعشة ونظيفة

      تركيبة لطيفة على البشرة لحلاقة منعشة ونظيفة

      تمنحك التركيبة الخالية من الكحول واللطيفة على البشرة حلاقة منعشة ونظيفة، وهي مصممة خصيصًا للحماية من تهيّج البشرة

      تترك رائحة منعشة على رؤوس الحلاقة

      تترك رائحة منعشة على رؤوس الحلاقة

      يتميّز سائل الخرطوشة الجديد لنظام SmartClean بتركيبة فريدة ورائحة رائعة. إنه ينظف آلة الحلاقة بطريقة صحية ويترك رائحة منعشة على رؤوس الحلاقة.

      ينظف آلات الحلاقة بفعالية مع استخدام الرغوة والجل

      ينظف آلات الحلاقة بفعالية مع استخدام الرغوة والجل

      إن نظام SmartClean من Philips مع خراطيش التنظيف هو أول نظام تنظيف لآلة الحلاقة الذي ينظف آلات الحلاقة بفعالية مع استخدام الرغوة والجل.

      6 أشهر من التنظيف المريح

      6 أشهر من التنظيف المريح

      تدوم خرطوشة تنظيف واحدة من Philips لغاية 3 أشهر من الاستخدام الأسبوعي. ويمكنك استخدام الخرطوشتين لمدة 6 أشهر للتنظيف بشكل مريح.

      لكل أنظمة SmartClean

      لكل أنظمة SmartClean

      إن خراطيش التنظيف مناسبة لكل آلات الحلاقة المزوّدة بنظام SmartClean.

      المواصفات التقنية

      • العناصر المرفقة

        خرطوشة التنظيف
        2  قطعة

      • السعة

        خرطوشة التنظيف
        2x ‏5,75 أونصة سائلة / 2x‏ 170 مل

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