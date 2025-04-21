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  • أسنان أكثر بياضًا من اليوم الأول أسنان أكثر بياضًا من اليوم الأول أسنان أكثر بياضًا من اليوم الأول

    Philips Sonicare DiamondClean 9000 Series فرشاة أسنان كهربائية إصدار خاص

    HX9911/95

    أسنان أكثر بياضًا من اليوم الأول

    ابدأ كل يوم بأناقة مع تقنية Sonicare المتطورة لأسنان أكثر بياضًا وصحة فموية. إنها لطيفة على اللثة مع تطبيق متصل للتدريب والتتبع. اختر من بين 4 أوضاع و3 مستويات شدة لتجربة تنظيف أسنان شخصية.

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    Philips Sonicare DiamondClean 9000 Series فرشاة أسنان كهربائية إصدار خاص

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    أسنان أكثر بياضًا من اليوم الأول

    إزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية حتى 7 أضعاف*

    • تطبيق متصل يتتبع التقدم
    • مستشعر الضغط المضمّن
    • ميزة الكشف عن رأس الفرشاة الذكية
    • 4 أوضاع، 3 درجات قوة
    إزالة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية

    إزالة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية

    رأس فرشاة W2 Optimal White بشعيرات كثيفة وعالية الجودة تزيل ما يصل إلى 7 أضعاف من البلاك مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية، لابتسامة صحية، كل يوم.

    تصميم أنيق لتجربة تنظيف أسنان فاخرة

    تصميم أنيق لتجربة تنظيف أسنان فاخرة

    تأتي السلسلة 9000 من DiamondClean بتصميم ظلالي مميز لتجربة تنظيف أسنان فاخرة ومريحة تناسب ذوقك. حقيبة سفر رفيعة وصغيرة الحجم بلون متناسق، ترافقك أينما ذهبت.

    ميزة BrushSync لتحديد أفضل وضع لك تلقائيًا

    ميزة BrushSync لتحديد أفضل وضع لك تلقائيًا

    تضمن رؤوس الفرشاة الذكية أنك تستخدم الوضع ومستوى القوة المناسبَين للحصول على أفضل عملية تنظيف ممكنة. إذا كنت تستخدم رأس الفرشاة W2 Optimal White، فستقوم تقنية BrushSync الخاصة بـ DiamondClean 9000 بمزامنة رأس الفرشاة تلقائيًا مع وضع White+‎ للمساعدة في تبييض أسنانك.

    تقنية Sonicare المتطورة لتنظيف قوي ولطيف

    تقنية Sonicare المتطورة لتنظيف قوي ولطيف

    تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

    4 أوضاع و3 درجات قوة لتجربة تنظيف أسنان مخصصة

    4 أوضاع و3 درجات قوة لتجربة تنظيف أسنان مخصصة

    اختر من بين 4 أوضاع تنظيف: Clean لتنظيف يومي استثنائي، وWhite+‎ لابتسامة مشرقة، وGum Health لتنظيف لطيف وفعال، وDeep Clean+‎ لتنظيف عميق ومنعش. ثلاثة درجات قوة من منخفضة إلى عالية تتيح لك تحسين الأداء أو العناية باللثة الحساسة.

    تطبيق Sonicare للتدريب وتقارير التقدم

    تطبيق Sonicare للتدريب وتقارير التقدم

    تقدّم لك DiamondClean 9000 التوجيهات اللازمة لتحسين عادات تنظيف الأسنان الصحية والحفاظ عليها إلى حين زيارة طبيب الأسنان المقبلة. تُعلمك المستشعرات الذكية والمضمّنة عند ممارسة ضغط مفرط، وسيساعدك تقرير التقدّم المخصص في البقاء على المسار الصحيح لمعرفة مدى تحسّنك مع الوقت، من خلال توصيل فرشاة الأسنان بتطبيق Sonicare.

    يُعلمك مستشعر الضغط إذا كنت تضغط بقوة زائدة.

    يُعلمك مستشعر الضغط إذا كنت تضغط بقوة زائدة.

    قد لا تلاحظ إذا كنت تنظف أسنانك بقوة زائدة، لكن فرشاة DiamondClean من السلسلة 9000 ستلاحظ ذلك. إذا كنت بحاجة إلى تخفيف الضغط، فستصدر فرشاة الأسنان صوتًا نابضًا. إنه تنبيه يُذكّرك بترك مهمة التنظيف لرأس الفرشاة.

    المواصفات التقنية

    • الاتصالية

      تقنية Bluetooth®‎ اللاسلكية
      تطبيق تنظيف الأسنان المتصل

    • الطاقة

      فولتية
      110-220 فولت

    • المواصفات الفنية

      فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
      14 يومًا**
      البطارية
      قابلة للشحن
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      بنفسجي

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • التوافق

      التوافق مع Android
      هواتف Android مزوّدة بتقنية Bluetooth 4.0 أو إصدار أحدث
      توافق مع نظام iOS
      هاتف iPhone مزود بتقنية Bluetooth 4.0 أو إصدار أحدث

    • سهولة الاستخدام

      توافق المقبض
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      المقبض
      تصميم مريح
      تذكير الاستبدال
      • لضمان الحصول على أفضل نتائج دائمًا
      • يضيء رمز التذكير

    • العناصر المضمنة

      رؤوس الفرشاة
      W2 Optimal White (عدد 1)
      المقبض
      DiamondClean 9000 (عدد 1)
      قاعدة وقرص الشاحن
      1

    • أداء التنظيف

      الأداء
      إزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية حتى 7 أضعاف*
      موقت
      BrushPacer وSmarTimer
      معلومات عن الضغط
      اهتزاز المقبض لتنبيه المستخدم

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي
      3 مستويات من القوة
      • مرتفع
      • متوسط
      • منخفض
      Deep Clean+‎
      لتنظيف عميق ومنعش
      Gum Health
      عناية خاصة بالأضراس
      White+‎
      لإزالة البقع عن سطح الأسنان

    • تقنية المستشعر الذكي

      تذكير بالاستبدال من BrushSync
      • اعرف دائمًا عندما
      • يحين وقت استبدال رؤوس الفرشاة
      مستشعر الضغط
      للتنبيه عند الضغط بشكل مفرط على الأسنان

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