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Philips Sonicare AirFloss

جهاز تنظيف بين الأسنان مزوّد ببطارية قابلة للشحن

HX8211/02
Sonicare
Sonicare
  • ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss. ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss. ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss.
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    Philips Sonicare AirFloss جهاز تنظيف بين الأسنان مزوّد ببطارية قابلة للشحن

    HX8211/02

    ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss.

    إن AirFloss هي طريقة سهلة للبدء بالتنظيف بين الأسنان للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم باستخدام الخيط باستمرار. يمكن استخدام AirFloss مع غسول الفم أو المياه وتتميّز بتقنية فريدة تعتمد على القطيرات والهواء للمساعدة على إزالة اللُويحة السنية في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare AirFloss جهاز تنظيف بين الأسنان مزوّد ببطارية قابلة للشحن

    ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss.

    إن AirFloss هي طريقة سهلة للبدء بالتنظيف بين الأسنان للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم باستخدام الخيط باستمرار. يمكن استخدام AirFloss مع غسول الفم أو المياه وتتميّز بتقنية فريدة تعتمد على القطيرات والهواء للمساعدة على إزالة اللُويحة السنية في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إكتشف كلّ المميزات

    ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss.

    إن AirFloss هي طريقة سهلة للبدء بالتنظيف بين الأسنان للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم باستخدام الخيط باستمرار. يمكن استخدام AirFloss مع غسول الفم أو المياه وتتميّز بتقنية فريدة تعتمد على القطيرات والهواء للمساعدة على إزالة اللُويحة السنية في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare AirFloss جهاز تنظيف بين الأسنان مزوّد ببطارية قابلة للشحن

    ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss.

    إن AirFloss هي طريقة سهلة للبدء بالتنظيف بين الأسنان للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم باستخدام الخيط باستمرار. يمكن استخدام AirFloss مع غسول الفم أو المياه وتتميّز بتقنية فريدة تعتمد على القطيرات والهواء للمساعدة على إزالة اللُويحة السنية في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إكتشف كلّ المميزات

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      ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss.

      لإزالة اللُويحة السنية عندما تعجز فرشاة الأسنان عن ذلك

      • مع فوهة
      طريقة سهلة لتحسين التنظيف بين الأسنان

      طريقة سهلة لتحسين التنظيف بين الأسنان

      إن التنظيف ما بين الأسنان مهم جدًا لصحة الفم بشكل عام. وتُعتبر AirFloss طريقة سهلة للتنظيف بعمق بين الأسنان، ممّا يساعد على تشكيل عادة صحية. بعد ثلاثة أشهر من استخدام AirFloss، يستمر 96% من منظفي الأسنان بالخيط باستخدام AirFloss أربع أيام أو أكثر في الأسبوع.

      لتنظيف الفم بالكامل في 30 ثانية فقط

      لتنظيف الفم بالكامل في 30 ثانية فقط

      بفضل AirFloss، أصبح تنظيف فمك بالكامل يحتاج إلى 30 ثانية فقط. ما عليك سوى الضغط على الزر مرة واحدة لانفجار فردي ، ثم تحريك الفرشاة وتكرار الخطوات. لاستخدام ميزة الانفجار التلقائي الجديدة، استمر بالضغط على الزر وحرّك الرأس التوجيهي من مساحة فارغة إلى أخرى. وسيحدث الانفجار كل ثانية.

      تساعد على تحسين صحة اللثة في مجرد أسبوعين

      تساعد على تحسين صحة اللثة في مجرد أسبوعين

      أثبتت الاختبارات السريرية أن Sonicare AirFloss قادرة على تحسين صحة اللثة بأسبوعين فقط.

      وجّه. اضغط. نظّف!

      وجّه. اضغط. نظّف!

      املأ الخزان الموجود على المقبض إمّا بواسطة غسول الفم أو الماء من أجل نظافة منعشة، ثم وجّه واضغط على الزر. يحوي الخزان كمية من الماء تكفي للاستخدام مرتين.

      يضمن الرأس التوجيهي الوضع في المكان المناسب

      يضمن الرأس التوجيهي الوضع في المكان المناسب

      من شأن الفتحة الضيقة ذات الزوايا ورأس التوجيه تسهيل العثور على الموضع المناسب. مرّر الفرشاة على طول سطح الأسنان بالقرب من خط اللثة فحسب، إلى أن يستقر الرأس في الأخدود الذي يفصل الأسنان عن بعضها.

      للمساعدة على تجنب التسوّس بين الأسنان

      للمساعدة على تجنب التسوّس بين الأسنان

      بتفجير اللُويحة السنية التي يعجز عنها تنظيف الأسنان العادي وللتخلص منها برفق، تساعد Sonicare AirFloss على تجنب تشكّل التسوّس في الفراغات بين الأسنان.

      لإزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية بين الأسنان

      لإزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية بين الأسنان

      تقنية القطيرات والهواء

      تقنية القطيرات والهواء

      مقبض مريح ومناسب

      صُمّمت AirFloss ليتم استخدامها بسهولة في المساحات الضيقة، وذلك بفضل مقبضها المريح والملائم والمانع للانزلاق.

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستعمال

        مقبض
        تصميم مريح
        مؤشر مستوى البطارية
        يشير الوميض إلى انخفاض مستوى البطارية
        عمر البطارية
        ما يصل إلى 3 أسابيع عند شحنها بالكامل
        ملحق الفوهة
        تثبيت سهل للتشغيل وإيقاف التشغيل

      • المواصفات التقنية

        البطارية
        قابلة للشحن
        فترة التشغيل
        تُستبدل الفوهة كل 6 أشهر
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت الشحن
        24 ساعة للشحن بالكامل

      • الطاقة

        فولتية
        شاحن متعدد الفولتية

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

      • العناصر المرفقة

        مقبض AirFloss
        1
        فوهة AirFloss
        1
        الشاحن
        شاحن واحد متعدد الفولتية
        مسكة الفوهة
        1

      • أداء التنظيف

        Performance
        تزيل كمية أكبر من اللُويحة السنية حتى 5 أضعاف*
        الفوائد الصحية
        تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط
        ميزة الانفجار التلقائي
        لتنظيف الفم بالكامل في 30 ثانية
        الفوهات
        من أجل أفضل النتائج يرجى الاستبدال كل 6 أشهر

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض مع مشحات خضراء

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