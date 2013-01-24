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Viva Collection

محضرة الطعام

HR7757/00
1 الجوائز
  • وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة
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    Viva Collection محضرة الطعام

    HR7757/00
    1 الجوائز

    وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة

    يتميّز جهاز تحضير الطعام Viva الجديد بإعداد 5 في 1 مع وعاء بسعة 3,4 لترات وخلاط سعة 2,2 لترات، ومطحنة معدنية، وعصارة وعصارة للحمضيات. وتسمح لك تقنية Powerchop بالحصول على نتائج فرم فائقة. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection محضرة الطعام

    وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة

    يتميّز جهاز تحضير الطعام Viva الجديد بإعداد 5 في 1 مع وعاء بسعة 3,4 لترات وخلاط سعة 2,2 لترات، ومطحنة معدنية، وعصارة وعصارة للحمضيات. وتسمح لك تقنية Powerchop بالحصول على نتائج فرم فائقة. إكتشف كلّ المميزات

    وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة

    يتميّز جهاز تحضير الطعام Viva الجديد بإعداد 5 في 1 مع وعاء بسعة 3,4 لترات وخلاط سعة 2,2 لترات، ومطحنة معدنية، وعصارة وعصارة للحمضيات. وتسمح لك تقنية Powerchop بالحصول على نتائج فرم فائقة. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection محضرة الطعام

    وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة

    يتميّز جهاز تحضير الطعام Viva الجديد بإعداد 5 في 1 مع وعاء بسعة 3,4 لترات وخلاط سعة 2,2 لترات، ومطحنة معدنية، وعصارة وعصارة للحمضيات. وتسمح لك تقنية Powerchop بالحصول على نتائج فرم فائقة. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل food-processor

      وجبة طازجة كل يوم محضّرة براحة تامة

      مع وعاء كبير ودورق يكفي لتحضير وجبات لكل أفراد العائلة

      • 1000 واط
      • إعداد 5 في 1
      • وعاء بسعة 3.4 ليتر
      2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

      2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

      للحصول على أفضل النتائج، استخدم إعداد السرعة المنخفضة (السرعة 1) لخفق القشدة والبيض وصنع أصناف المعجنات وعجين الخبز. وإعداد السرعة الأعلى (السرعة 2) مناسب لفرم البصل واللحم وخلط الحساء وعصائر الفاكهة، أو تقطيع الخضار أو إعداد شرائح منها أو بشرها أو تقشيرها.

      ملحق مزود برموز ألوان ومزيج من إعدادات السرعة

      ملحق مزود برموز ألوان ومزيج من إعدادات السرعة

      طابق لون السرعة مع لون الملحق للحصول على نتائج مثالية.

      عصارة حمضيات وعصارة طرد مركزي لتحضير كوبين

      عصارة حمضيات وعصارة طرد مركزي لتحضير كوبين

      تشكل العصارة بنمط الطرد المركزي وبطبقتَين من الزجاج ملحقًا مثاليًا لاستخلاص العصير الطازج من كل أنواع الفاكهة كالتفاح والجزر والبطيخ والعنب.

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      كل ملحقات جهاز تحضير الطعام من Philips الموجودة داخل العبوة قابلة للغسل في غسالة الأطباق.

      وعاء ودورق خلاط بسعة كبيرة لكل أفراد العائلة

      وعاء ودورق خلاط بسعة كبيرة لكل أفراد العائلة

      يتميّز الوعاء الكبير جدًا سعة 3,4 لترات بسعة تشغيلية تبلغ لترَين لتحضير لغاية 7 حصص من الحساء أو 7 زلال بيض أو كمية 1,7 كغ من العجين. أما دورق الخلاط فيتميّز بسعة 2,2 لترات لاستيعاب 1,5 لترات من المكونات، وبالتالي لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في المرة الواحدة.

      1000 واط: محرك قوي لأداء سريع

      1000 واط: محرك قوي لأداء سريع

      تتميز محضرة الطعام هذه من Philips بمحرك قوي وإعدادين للسرعة وتشغيل نبضي، مما يمنحك القوة والتحكم لتحضير كل وصفاتك المفضلة.

      شفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ مزودة بتقنية PowerChop

      شفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ مزودة بتقنية PowerChop

      تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

      قرص عكسي للتقطيع (ناعم وخشن)

      القرص العكسي للتقطيع (ناعم وخشن) مناسب لكل أنواع الخضار.

      أقراص بقياس 18 سم وحجم كبير جدًا لتقطيع كافة المكونات بشكل أسرع

      بفضل الأقراص ذات الحجم الكبير جدًا (18 سم)، سيوفر جهاز تحضير الطعام من Philips أداءً أسرع مما يوفر عليك الوقت والجهد أثناء الطهو.

      مطحنة معدنية من دون رائحة ومقاومة للخدوش

      تستطيع هذه المطحنة المعدنية المزوّدة بمحرك قوي طحن أقسى المكونات. تزول الروائح والطعمات الغريبة عند غسل المطحنة بخلاف المطاحن البلاستيكية. بالإضافة إلى ذلك، يسهّل شكلها عملية السكب.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        • وحدة الشفرات على شكل S
        • عصارة الحمضيات
        • أداة البشر الخشن
        • أداة إستحلاب
        • أداة البشر الناعم
        • أداة جهاز تحضير الطعام
        • الدورق
        • أداة عجن
        • خلاط ومطحنة
        • قرص قابل للقلب
        • أداة فرم قابلة للضبط

      • المواصفات العامّة

        أقراص تقطيع قابلة للضبط
        1-7 ملم
        عدد إعدادات السرعة
        2 + إعداد نبضي
        ميزات المنتج
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • إعداد سرعة نبضي

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات التقنية

        سعة الوعاء
        3.4  لتر
        السعة التشغيلية للوعاء
        2.4  لتر
        سعة الدورق
        2.2  لتر
        السعة التشغيلية للدورق
        1.75  لتر
        طول سلك الطاقة
        1.2  أمتار
        التردد
        50-60  هرتز
        الطاقة
        1000  واط

      • التصميم

        اللون
        باللون الأبيض
        لون لوحة التحكم
        أرجواني فاتح

      • اللون الخارجي

        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك ألفاميتيلستيرين

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