تعددية الاستخدام والطاقة
يعتبر HR7302 الجديد من السلسة 5000 جهاز تحضير الطعام المثالي للاستمتاع بتعددية استخدام في المطبخ. أصبح من السهل تحضير الوصفات مع نتائج رائعة وأداء مذهل بفضل قوة المحرك التي تبلغ 750 واط و6 ملحقات! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعددية الاستخدام والطاقة
يعتبر HR7302 الجديد من السلسة 5000 جهاز تحضير الطعام المثالي للاستمتاع بتعددية استخدام في المطبخ. أصبح من السهل تحضير الوصفات مع نتائج رائعة وأداء مذهل بفضل قوة المحرك التي تبلغ 750 واط و6 ملحقات! إكتشف كلّ المميزات
تعددية الاستخدام والطاقة
يعتبر HR7302 الجديد من السلسة 5000 جهاز تحضير الطعام المثالي للاستمتاع بتعددية استخدام في المطبخ. أصبح من السهل تحضير الوصفات مع نتائج رائعة وأداء مذهل بفضل قوة المحرك التي تبلغ 750 واط و6 ملحقات! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعددية الاستخدام والطاقة
يعتبر HR7302 الجديد من السلسة 5000 جهاز تحضير الطعام المثالي للاستمتاع بتعددية استخدام في المطبخ. أصبح من السهل تحضير الوصفات مع نتائج رائعة وأداء مذهل بفضل قوة المحرك التي تبلغ 750 واط و6 ملحقات! إكتشف كلّ المميزات
تبلغ قوة المحرك 750 واط لتوفير أداء رائع من أجل تحضير وصفاتك المفضّلة بدون مجهود
وعاء بسعة 1,5 لتر لتحضير الوصفات لكل أفراد العائلة
ضمان لمدة سنتَين
تسمح لك تقنية PowerChop بالقيام بكل ما تريد، سواء أكنت تستخدم مكونات قاسية أم تريد خلطها بطريقة ناعمة، فبفضل شكل الشفرات، وزاوية التقطيع، وتصميم الوعاء، ستحصل على أفضل النتائج في كل مرة.
شفرة على شكل حرف S، ودورق خلاط بسعة لترَين، وقرص تقطيع قابل للتركيب، وقرص بشر قابل للتركيب، وعصارة حمضيات وأداة عجن من أجل تحضير وصفاتك المفضّلة
إعدادان للسرعة مع ترميز بالألوان لتحكّم ممتاز
مع وظيفة الترميز بالألوان، يمكنك الحصول على أفضل النتائج من كل ملحق باستخدام السرعة المناسبة له بالاستناد إلى لونه.
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