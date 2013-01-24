فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
يمكن لمفرمة اللحم العالية الأداء من Philips هذه فرم كميات كبيرة من اللحوم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية. ويضمن القادوس المبتكر InsertClean وأداة التنظيف مستوى عاليًا من التنظيف الصحي بعد الانتهاء من عملية الفرم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
يمكن لمفرمة اللحم العالية الأداء من Philips هذه فرم كميات كبيرة من اللحوم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية. ويضمن القادوس المبتكر InsertClean وأداة التنظيف مستوى عاليًا من التنظيف الصحي بعد الانتهاء من عملية الفرم. إكتشف كلّ المميزات
فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
يمكن لمفرمة اللحم العالية الأداء من Philips هذه فرم كميات كبيرة من اللحوم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية. ويضمن القادوس المبتكر InsertClean وأداة التنظيف مستوى عاليًا من التنظيف الصحي بعد الانتهاء من عملية الفرم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
يمكن لمفرمة اللحم العالية الأداء من Philips هذه فرم كميات كبيرة من اللحوم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية. ويضمن القادوس المبتكر InsertClean وأداة التنظيف مستوى عاليًا من التنظيف الصحي بعد الانتهاء من عملية الفرم. إكتشف كلّ المميزات
قوة 500 واط اسمية وقوة 1800 واط مقيّدة لعملية فرم سريعة وسهلة.
تتكيف الأقراص الصحية الثلاثة للطحن المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (3 و5 و8 مم) مع أساليب الفرم الخاصة بك والأطباق التي تحضرها. تتوفر بأحجام مختلفة، بدءًا من حجم 3 مم الصغير جدًا إلى قرص للفرم الخشن أكثر بحجم 8 مم.
لا يمكن جمع السكين بالطريقة الصحيحة إلا على برغي التغذية فقط.
لم يكن تقطيع الخضار يومًا بهذه السهولة، وذلك بفضل الأسطوانات الثلاث المضمنة لتقطيع الخضار. تمكّنك أسطوانتا التقطيع الحصول على نتائج رائعة من الفرم الناعم أو الخشن. تستطيع أسطوانة التقطيع فرم الخضار بوقت سريع جدًا.
يتيح لك قالبا النقانق بحجمَين مختلفَين الحصول على نتائج متنوعة. استخدمي القالب بحجم 12 مم لتحضير نقانق رفيعة أو القالب بحجم 22 مم لتحضير نقانق سميكة.
يتيح لك تصميم القادوس المبتكر بالوصول بسهولة أكبر إلى المناطق حيث تبقى معظم ترسبات الفرم، مما يضمن تنظيف فائق صحي وسريع.
تقلّص أداة التنظيف المبتكرة الثنائية الجوانب وقت التنظيف بنسبة 50%. فبعد الفرم، انقر بكل بساطة على شاشة الفرم فوق أداة التنظيف واغسلها تحت المياه الجارية. وبالتالي، لا عناء بعد اليوم لتنظيف ثقوب الشاشات المسدودة!
سعة فرم تصل إلى 2,3 كجم في دقيقة واحدة لعملية فرم من دون مجهود.
تم تصميم التوصيلة المسننة المعدنية بالكامل لتحمّل أصعب عمليات الفرم.
الملحقات
المواصفات العامّة
الخدمة
الاستدامة
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
التصميم
اللون الخارجي