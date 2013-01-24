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Daily Collection

خلاط محمول باليد

HR1602/01
2 الجوائز
  • تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
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    Daily Collection خلاط محمول باليد

    HR1602/01
    2 الجوائز

    تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

    يجمع الخلاط اليدوي Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق وأكسسوار تقطيع مصممين بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأعشاب المقطعة. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection خلاط محمول باليد

    تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

    يجمع الخلاط اليدوي Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق وأكسسوار تقطيع مصممين بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأعشاب المقطعة. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

    يجمع الخلاط اليدوي Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق وأكسسوار تقطيع مصممين بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأعشاب المقطعة. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection خلاط محمول باليد

    تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

    يجمع الخلاط اليدوي Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق وأكسسوار تقطيع مصممين بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأعشاب المقطعة. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

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      تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة

      لحساء مخفوق وأعشاب مقطعة بطريقة مثالية

      • قوة 550 واط مع مقبض بلاستيكي
      • ProMix
      • مفرمة مع وعاء سعة 0.5 لتر
      • سرعة واحدة
      عملية تحضير طعام وأداء خلط مثاليان

      عملية تحضير طعام وأداء خلط مثاليان

      بالتعاون مع جامعة شتوتغارت المتميزة، تم تطوير ProMix من Philips وهي تقنية فريدة ومتقدمة تستخدم شكلاً مثلثًا معيّنًا لتحضير الطعام بطريقة مثالية وللحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل سريع ومتناسق.

      نظام تحرير بكبستَي زر لإزالة دورق الخلط بسهولة

      نظام تحرير بكبستَي زر لإزالة دورق الخلط بسهولة

      بات من السهل إزالة دورق الخلط لتنظيفه، وذلك بفضل نظام التحرير بكبسَتي زر الذي يتميّز به خلاط Philips المحمول باليد.

      مفتاح واحد

      مفتاح واحد

      مفتاح واحد لاستخدام سهل.

      مسكة رفيعة مصمّمة لتتلاءم مع أي يد

      مسكة رفيعة مصمّمة لتتلاءم مع أي يد

      يتمتع الخلاط اليدوي Daily Collection بمسكة رفيعة ليتلاءم مع أي يد.

      محرك قوي بقدرة 550 واط

      محرك قوي بقدرة 550 واط

      محرك قوي بقدرة 550 واط لخلط المكونات الأكثر صلابة

      مفرمة لفرم الأعشاب والمكسّرات والجبنة والشوكولاته والبصل

      مفرمة لفرم الأعشاب والمكسّرات والجبنة والشوكولاته والبصل

      يمكنك فرم الأعشاب والمكسرات والجبنة والشوكولاته والبصل بفضل ملحق المفرمة الصغير التابع للخلاط المحمول باليد من Philips.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        دورق
        0.5 لتر
        المفرمة
        مفرمة صغيرة

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض
        مادة المقبض
        بلاستيك
        مادة الغطاء
        PP ومطاط
        مادة الكأس
        SAN
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ

      • المواصفات العامّة

        عمود قابل للفك
        بزرين
        إعداد السرعة
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      • المواصفات التقنية

        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        550  واط
        فولتية
        220‏-‏240 فولت  فولت

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