استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريده، بداية من الخضار إلى المكسرات. علاوة على ذلك، تفرم الشفرة المسننة الخاصة أوراق الملوخية في ثوانٍ معدودة. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريده، بداية من الخضار إلى المكسرات. علاوة على ذلك، تفرم الشفرة المسننة الخاصة أوراق الملوخية في ثوانٍ معدودة. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريده، بداية من الخضار إلى المكسرات. علاوة على ذلك، تفرم الشفرة المسننة الخاصة أوراق الملوخية في ثوانٍ معدودة. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
تتيح لك فرّامة Philips فرم أي شيء تريده، بداية من الخضار إلى المكسرات. علاوة على ذلك، تفرم الشفرة المسننة الخاصة أوراق الملوخية في ثوانٍ معدودة. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
التصميم
المواصفات التقنية