الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

جهاز تجعيد الشعر

HP8605/00
العثور على الدعم لهذا المنتج
1 الجوائز
  • تموجات طبيعية مع حماية للشعر تموجات طبيعية مع حماية للشعر تموجات طبيعية مع حماية للشعر
    -{discount-value}

    جهاز تجعيد الشعر

    HP8605/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    تموجات طبيعية مع حماية للشعر

    هل ترغبين في الحصول على تموجات ذات مظهر طبيعي وسهلة العناية بدون التسبب بتلف الشعر أو جفافه؟ إليك مكواة تجعيد الشعر CurlControl المزودة بحامل مبروم بقياس 25 مم للتمتّع بتموجات ذات مظهر طبيعي بفضل طبقة خزفية واقية ودرجات حرارة متغيرة لتناسب نوع شعرك إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    جهاز تجعيد الشعر

    تموجات طبيعية مع حماية للشعر

    هل ترغبين في الحصول على تموجات ذات مظهر طبيعي وسهلة العناية بدون التسبب بتلف الشعر أو جفافه؟ إليك مكواة تجعيد الشعر CurlControl المزودة بحامل مبروم بقياس 25 مم للتمتّع بتموجات ذات مظهر طبيعي بفضل طبقة خزفية واقية ودرجات حرارة متغيرة لتناسب نوع شعرك إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل curlers

      تموجات طبيعية مع حماية للشعر

      جففي شعرك بعناية

      • أسطوانة 25 مم
      • حرارة 130 - 200 درجة مئوية
      • طبقة من السيراميك
      رأس لف 25 ملم لتموجات طبيعية المظهر

      رأس لف 25 ملم لتموجات طبيعية المظهر

      باستخدام رأس اللف البالغ قطره 25 ملم، يمكنكِ الحصول على أحدث صيحات الموضة في تموجات الشعر وإضفاء مظهر طبيعي عليها وتحقيق خصل ذات تجاعيد فضفاضة بلا عناء.

      طبقة حماية من السيراميك

      طبقة حماية من السيراميك

      تضمن طبقة السيراميك الحامية توزيع الحرارة بالتساوي وضرر أقل للشعر للحصول على شعر لامع وناعم.

      أعلى درجة حرارة 200 درجة مئوية لنتائج تصفيف مثالية

      أعلى درجة حرارة 200 درجة مئوية لنتائج تصفيف مثالية

      يضمن وصول درجة الحرارة إلى 200 درجة مئوية تحقيق نتائج مثالية لمختلف أنواع الشعر، بما فيها الشعر السميك أيضًا والحد في الوقت نفسه من تلف الشعر.

      إيقاف تشغيل تلقائي بعد 60 دقيقةً

      إيقاف تشغيل تلقائي بعد 60 دقيقةً

      تأتي بعض أجهزة تمليس الشعر ومكاوي التجعيد مزودة بميزة إيقاف التشغيل التلقائي التي صُمّمت لتوفر لك راحة البال. ففي حال تُرك الجهاز قيد التشغيل، سيتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد 60 دقيقة.

      رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

      رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

      صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.

      فولتية عالمية

      فولتية عالمية

      فولتية عالمية تضمن الحصول على رفيق السفر المثالي

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      عجلة الريوستات و8 إعدادات لدرجة الحرارة

      تتيح عجلة ضبط الريوستات التي تشتمل على 8 إعدادات للحرارة (من 130 إلى 200 درجة مئوية) إمكانية اختيار درجة الحرارة المناسبة لنوع شعركِ

      يعلمك ضوء LED عندما يكون جهاز تجعيد الشعر جاهزًا للاستخدام

      يتوقف ضوء LED عن الوميض عندما يكتمل إحماء جهاز التجعيد ويصبح جاهزًا للاستخدام.

      قاعدة آمنة لاستخدام سهل

      تتيح القاعدة الآمنة إمكانية وضع جهاز تجعيد الشعر لأسفل بأمان أثناء الاستخدام.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        درجة الحرارة القصوى
        200  درجة مئوية
        نطاق درجات الحرارة
        من 130 إلى 200
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        اللون/اللون الخارجي
        أسود-أبيض
        نوع السخّانة
        PTC
        وقت الإحماء
        60 ثانية
        فولتية
        عالمية
        قطر البرميل
        25  ملليمترًا

      • الميزات

        طبقة من السيراميك
        نعم
        مؤشر جاهز للاستعمال
        نعم
        رأس بارد
        نعم
        سلك دوّار
        نعم
        حلقة التعليق
        نعم

      • نوع الشعر

        النتيجة النهائية
        تموجات طبيعية المظهر
        طول الشعر
        • طويل
        • متوسط
        سماكة الشعر
        • متوسط
        • سميك
        • رفيع

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز