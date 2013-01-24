شعر منسدل بسهولة تامة بفضل الألواح الكبيرة جدًا
صمّم جهاز التمليس Essential Care الجديد خصيصًا للشعر الكثيف والطويل، وهو مزوّد بنظام العناية الأيونية وألواح أعرض بنسبة 40% تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة واللامعة التي ترغبين في الحصول عليها بوقت أسرع، مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شعر منسدل بسهولة تامة بفضل الألواح الكبيرة جدًا
صمّم جهاز التمليس Essential Care الجديد خصيصًا للشعر الكثيف والطويل، وهو مزوّد بنظام العناية الأيونية وألواح أعرض بنسبة 40% تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة واللامعة التي ترغبين في الحصول عليها بوقت أسرع، مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات
شعر منسدل بسهولة تامة بفضل الألواح الكبيرة جدًا
صمّم جهاز التمليس Essential Care الجديد خصيصًا للشعر الكثيف والطويل، وهو مزوّد بنظام العناية الأيونية وألواح أعرض بنسبة 40% تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة واللامعة التي ترغبين في الحصول عليها بوقت أسرع، مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شعر منسدل بسهولة تامة بفضل الألواح الكبيرة جدًا
صمّم جهاز التمليس Essential Care الجديد خصيصًا للشعر الكثيف والطويل، وهو مزوّد بنظام العناية الأيونية وألواح أعرض بنسبة 40% تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة واللامعة التي ترغبين في الحصول عليها بوقت أسرع، مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات
لوحان أعرض بنسبة 40%* مصممان خصيصًا للشعر الكثيف والطويل، لملامسة الشعر بصورة أفضل ولمساعدتك في الحصول على نتائج تمليس مثالية في وقت أقل.
امنحي شعركِ عناية فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.
تتيح لك درجة الحرارة العالية هذه إمكانية تغيير تسريحة شعرك وتمنحك المظهر المثالي الذي تريدينه.
يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية
فولتية عالمية تضمن الحصول على رفيق السفر المثالي
يتميّز جهاز تمليس الشعر بآلية قفل الإغلاق. تعمد هذه الميزة المتوفرة في قاعدة الجهاز إلى قفل الألواح، مما يجعل التخزين سريعًا وسهلاً ويساعد في حماية الجهاز من التعرّض لضرر غير متعمد.
ضمان عالمي لمدة سنتين.
الألواح الناعمة ذات طبقة السيراميك تحمي الشعر من الضرر أثناء التصفيف.
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
المواصفات التقنية
الميزات
الخدمة