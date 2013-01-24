تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect
جففي شعرك بسرعة تامة مع حمايته في الوقت نفسه. يتميّز مجفف الشعر هذا بإعدادات سرعة ودرجة حرارة متعددة. بالإضافة إلى ذلك، فهو مزوّد بإعداد ThermoProtect لتجفيف سريع على درجة حرارة ثابتة، وعناية أيونية لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect
جففي شعرك بسرعة تامة مع حمايته في الوقت نفسه. يتميّز مجفف الشعر هذا بإعدادات سرعة ودرجة حرارة متعددة. بالإضافة إلى ذلك، فهو مزوّد بإعداد ThermoProtect لتجفيف سريع على درجة حرارة ثابتة، وعناية أيونية لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات. إكتشف كلّ المميزات
تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect
جففي شعرك بسرعة تامة مع حمايته في الوقت نفسه. يتميّز مجفف الشعر هذا بإعدادات سرعة ودرجة حرارة متعددة. بالإضافة إلى ذلك، فهو مزوّد بإعداد ThermoProtect لتجفيف سريع على درجة حرارة ثابتة، وعناية أيونية لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect
جففي شعرك بسرعة تامة مع حمايته في الوقت نفسه. يتميّز مجفف الشعر هذا بإعدادات سرعة ودرجة حرارة متعددة. بالإضافة إلى ذلك، فهو مزوّد بإعداد ThermoProtect لتجفيف سريع على درجة حرارة ثابتة، وعناية أيونية لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات. إكتشف كلّ المميزات
يوفر نظام ThermoProtect درجة حرارة مثلى للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. ومن خلال تدفق الهواء بنفس القوة، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية.
يضمن مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2200 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتصفيفه أسرع وأسهل.
يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.
امنحي شعرك عنايةً فورية بواسطة الترطيب الأيوني. تساعد الأيونات السالبة في إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه ليصبح أكثر لمعانًا وإشراقًا. بهذه الطريقة، تحصلين على شعرٍ مالسٍ وخالٍ من التجعّد ولامع.
بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.
مثالية لتحقيق نتائج أنيقة ومظهر لامع وأملس باستخدام فوهة تصفيف رفيعة للحصول على تسريحات بغاية الدقة.
ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.
توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.
يتميّز ناشر الهواء لكثافة الشعر بتصميم فريد لا مثيل له، يتماشى مع شكل الرأس، مما يسهّل استخدامه. يعمد ناشر الهواء لكثافة الشعر إلى نشر تدفق الهواء عبر الشعر، مما يساعد في تجفيفه بطريقة صحية ويمنحه كثافة ويخفّف من التجعّد. للحصول على أفضل النتائج، احمليه بالقرب من فروة الرأس والجذور ودعي الدبابيس الصلبة تعزّز كثافة الشعر للحصول على تموجات محددة.
تسهل صيانة مصفاة تدفق الهواء القابلة للفك في مجفف الشعر. ما عليك سوى فكها لتنظيفها. بالإضافة إلى أن تنظيفها بانتظام سيمنع تجمّع الغبار والشعر الذي قد يؤثر على أداء التجفيف.
مثالية لتحقيق نتائج أنيقة ومظهر لامع وأملس باستخدام فوهة تصفيف رفيعة للحصول على تسريحات بغاية الدقة.
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