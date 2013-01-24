بطاطس مقلية شهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

تقدّم Philips جهاز Airfryer الأول في العالم إلى كل منزل. استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارج وطري من الداخل، بفضل تقنية Rapid Air. نزّل تطبيق NutriU لاكتشاف مئات الوصفات الشهية كل يوم. إكتشف كلّ المميزات