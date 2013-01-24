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PerfectCare Compact Essential

مكواة مولدة للبخار

GC6815/26
  • كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين* كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين* كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*
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    PerfectCare Compact Essential مكواة مولدة للبخار

    GC6815/26

    كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

    يعمل البخار القوي والمستمر بشكل أسرع من المكواة البخارية. ما من حاجة إلى إعدادات لدرجة الحرارة أو البخار بفضل تقنية OptimalTEMP. تصميم صغير وخفيف الوزن لتخزين سهل. إكتشف كلّ المميزات

    PerfectCare Compact Essential مكواة مولدة للبخار

    كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

    يعمل البخار القوي والمستمر بشكل أسرع من المكواة البخارية. ما من حاجة إلى إعدادات لدرجة الحرارة أو البخار بفضل تقنية OptimalTEMP. تصميم صغير وخفيف الوزن لتخزين سهل. إكتشف كلّ المميزات

    كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

    يعمل البخار القوي والمستمر بشكل أسرع من المكواة البخارية. ما من حاجة إلى إعدادات لدرجة الحرارة أو البخار بفضل تقنية OptimalTEMP. تصميم صغير وخفيف الوزن لتخزين سهل. إكتشف كلّ المميزات

    PerfectCare Compact Essential مكواة مولدة للبخار

    كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

    يعمل البخار القوي والمستمر بشكل أسرع من المكواة البخارية. ما من حاجة إلى إعدادات لدرجة الحرارة أو البخار بفضل تقنية OptimalTEMP. تصميم صغير وخفيف الوزن لتخزين سهل. إكتشف كلّ المميزات

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      ضمان عدم حرق الملابس*

      • ضغط مضخّة يبلغ 6 بارات كحد أقصى
      • تعزيز بخار يصل إلى 360 غ
      • خزان مياه ثابت سعة 1,3 لترات
      • تصميم صغير
      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      يمكّنك البخار القوي والمتواصل من كيّ أسمك الأقمشة بسهولة تامة. يمكنك مشاهدة التجاعيد الصعبة وهي تختفي مع تعزيز بخار إضافي في المكان المناسب تمامًا. يعتبر هذا البخار الإضافي مثاليًا للكيّ بالبخار بطريقة عمودية، وذلك لإعادة الرونق إلى الثياب والستائر أيضًا.

      تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة

      تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة

      يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير من دون تعديل درجة الحرارة. فبفضل تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى قرص أو إعدادات. وداعًا لفرز الملابس مسبقًا أو الانتظار حتى تحمى المكواة أو تبرد. أصبح من الممكن كيّ كل أنواع الأقمشة في أي وقت.

      ضمان عدم التسبب بحرق الملابس

      ضمان عدم التسبب بحرق الملابس

      بفضل تقنية OptimalTEMP، نحن نضمن لك أن هذه المكواة لن تتسبب بحرق أي نوع من الأقمشة القابلة للكيّ. يمكنك أيضًا تركها ترتاح مع وضع واجهتها نحو الأسفل على الملابس أو لوح الكي، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.

      خزان كبير لاستخدام يدوم لفترة طويلة

      خزان كبير لاستخدام يدوم لفترة طويلة

      يتميّز الخزان الشفاف بسعة 1,3 لترات، وهو يمنحك ساعة من الاستخدام المتواصل. يمكنك رؤية كمية المياه المتبقية بوضوح وإعادة تعبئة الخزان بسهولة في أي وقت تحت الحنفية، عبر باب التعبئة الكبير.

      حاوية مضمّنة لتنظيف الكلس. لا حاجة إلى الخراطيش ومن دون كلفة إضافية

      حاوية مضمّنة لتنظيف الكلس. لا حاجة إلى الخراطيش ومن دون كلفة إضافية

      يذكّرك نظام إزالة الترسبات المضمّن Smart Calc Clean الذي نقدّمه عندما يحين الوقت لإزالة الترسبات. وهو يتضمّن حاوبة لتسهيل عملية إزالة الترسبات. فما من حاجة إلى الخراطيش وما من تكاليف إضافية.

      تصميم خفيف الوزن وصغير لسهولة الاستخدام والتخزين

      تصميم خفيف الوزن وصغير لسهولة الاستخدام والتخزين

      يعتبر تصميم المكواة الخفيف الوزن والصغير الحجم مثاليًا لتخزينها، ولتتّسع بسهولة على لوح الكيّ. تتميّز المكاوي المولّدة للبخار التي نقدّمها بتقنية ProVelocity الحصرية، مما يجعلها أصغر حجمًا من أي وقت مضى.

      قاعدة مكواة SteamGlide Plus لانزلاق متميّز

      قاعدة مكواة SteamGlide Plus لانزلاق متميّز

      تتميّز قاعدة المكواة SteamGlide الحصرية التي نقدّمها بانزلاق سلس على أي نوع من القماش. وبفضل الغلاف المتين المؤلف من 5 طبقات، بما في ذلك القاعدة المضادة للتآكل، تدوم المكواة لمدة أطول. وهي مانعة للالتصاق ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.

      المواصفات التقنية

      • التقنية

        لكل الأقمشة القابلة للكيّ
        نعم
        لا تتسبب بالحروق
        نعم
        ما من حاجة إلى إعدادات لدرجة الحرارة
        نعم
        محرك بخار بتقنية ProVelocity
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        لغاية 120  غ/د
        الطاقة
        2400  واط
        ضغط
        مضخّة بقوة 6 بارات كحد أقصى
        جاهز للاستخدام
        2  دقيقة
        تعزيز البخار
        لغاية 360  غ
        بخار عند الطلب
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        فولتية
        220-240  فولت

      • سهولة الاستخدام

        آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        أداء انزلاق قاعدة المكواة
        4  نجوم
        اسم قاعدة المكواة
        SteamGlide
        سعة خزان الماء
        1300  مل
        طول الخرطوم
        1.6  أمتار
        مأخذ طاقة مضمن
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.65  أمتار
        رأس بخاري خاص للدقة
        نعم
        جاهز للاستخدام
        • مؤشر الضوء
        • مؤشر صوتي
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        مقاومة الخدوش على قاعدة المكواة
        4  نجوم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        تنظيف الكلس الذكي Smart Calc Clean
        تذكير بإزالة الترسبات
        • ضوء
        • الصوت
        • ما من حاجة إلى خراطيش إضافية

      • الملحقات المضمّنة

        حاوية لتنظيف الكلس
        نعم

      • حقيبة

        مخزن لسلك الطاقة
        مخزن لسلك الطاقة
        مخزن لحفظ سلك الطاقة
        مخزن لحفظ سلك الطاقة

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        23,5 x‏ 27 x‏ 39,8  سم
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        20,1 x‏ 22,2 x‏ 38,4  سم
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        3,7  كلغ
        وزن المكواة
        1.3  كلغ
        وزن المكواة + القاعدة
        2,72  كلغ

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • فعالية صديقة للبيئة

        غلاف المنتج
        قابل للتدوير 100%

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