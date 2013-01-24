أداء بخار، مضمون
بفضل تصميمنا المبتكر، يتم كسر جزئيات الكلس بسهولة وجمعها تلقائيًا في حاوية الكلس القابلة للفك. يمكن تنظيف الكلس بسهولة في أقل من 15 ثانية، للحصول على نتائج أفضل مع الوقت. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء بخار، مضمون
بفضل تصميمنا المبتكر، يتم كسر جزئيات الكلس بسهولة وجمعها تلقائيًا في حاوية الكلس القابلة للفك. يمكن تنظيف الكلس بسهولة في أقل من 15 ثانية، للحصول على نتائج أفضل مع الوقت. إكتشف كلّ المميزات
أداء بخار، مضمون
بفضل تصميمنا المبتكر، يتم كسر جزئيات الكلس بسهولة وجمعها تلقائيًا في حاوية الكلس القابلة للفك. يمكن تنظيف الكلس بسهولة في أقل من 15 ثانية، للحصول على نتائج أفضل مع الوقت. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء بخار، مضمون
بفضل تصميمنا المبتكر، يتم كسر جزئيات الكلس بسهولة وجمعها تلقائيًا في حاوية الكلس القابلة للفك. يمكن تنظيف الكلس بسهولة في أقل من 15 ثانية، للحصول على نتائج أفضل مع الوقت. إكتشف كلّ المميزات
تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.
يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.
توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا
يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
ميزة تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة ولأداء بخار يدوم طويلاً
التقنية
إزالة التجاعيد بسرعة
سهولة الاستخدام
معالجة الكلس
الحجم والوزن
ضمان
فعالية صديقة للبيئة
التصميم