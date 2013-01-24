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EasySpeed Advanced

مكواة بالبخار

GC2675/87
  • عملية أسرع من البداية حتى النهاية عملية أسرع من البداية حتى النهاية عملية أسرع من البداية حتى النهاية
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    EasySpeed Advanced مكواة بالبخار

    GC2675/87

    عملية أسرع من البداية حتى النهاية

    عملية كيّ أسرع من البداية حتى النهاية: إحماء سريع وفتحة مياه كبيرة جدًا ودفقات بخار قوية لإزالة التجاعيد الصعبة وقاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل ونظام منع التقطير. إنها خمس طرق سهلة لتقليص وقت الكيّ. إكتشف كلّ المميزات

    EasySpeed Advanced مكواة بالبخار

    عملية أسرع من البداية حتى النهاية

    عملية كيّ أسرع من البداية حتى النهاية: إحماء سريع وفتحة مياه كبيرة جدًا ودفقات بخار قوية لإزالة التجاعيد الصعبة وقاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل ونظام منع التقطير. إنها خمس طرق سهلة لتقليص وقت الكيّ. إكتشف كلّ المميزات

    عملية أسرع من البداية حتى النهاية

    عملية كيّ أسرع من البداية حتى النهاية: إحماء سريع وفتحة مياه كبيرة جدًا ودفقات بخار قوية لإزالة التجاعيد الصعبة وقاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل ونظام منع التقطير. إنها خمس طرق سهلة لتقليص وقت الكيّ. إكتشف كلّ المميزات

    EasySpeed Advanced مكواة بالبخار

    عملية أسرع من البداية حتى النهاية

    عملية كيّ أسرع من البداية حتى النهاية: إحماء سريع وفتحة مياه كبيرة جدًا ودفقات بخار قوية لإزالة التجاعيد الصعبة وقاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل ونظام منع التقطير. إنها خمس طرق سهلة لتقليص وقت الكيّ. إكتشف كلّ المميزات

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      عملية أسرع من البداية حتى النهاية

      لتسريع عملية الكيّ بـ 5 طرق

      • 2400 واط
      • تعزيز بخار بوزن 180 غ
      • بخار مستمر يبلغ 40 غ/دقيقة
      • قاعدة مكواة من السيراميك
      قدرة 2400 واط لإحماء سريع في 30 ثانية

      قدرة 2400 واط لإحماء سريع في 30 ثانية

      لإحماء سريع في 30 ثانية، لانطلاقة سريعة.

      تعزيز بخار يصل إلى 180 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      تعزيز بخار يصل إلى 180 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

      إخراج بخار لغاية 40 غ/دقيقة لأداء قوي وثابت

      إخراج بخار لغاية 40 غ/دقيقة لأداء قوي وثابت

      إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.

      فتحة مياه كبيرة جدًا لعملية تعبئة وإفراغ سهلة

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      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

      يتميّز الرأس بدقته من خلال 3 طرق، فهو يملك طرفًا مروّسًا وتجويفًا للأزرار وتصميمًا أنيقًا للجزء الأمامي. ويساعدك الرأس الدقيق بثلاث طرق في كيّ أصعب المناطق، كالأزرار والطيّات.

      علبة مقاومة للحرارة لتخزين فوري بعد الكيّ

      علبة مقاومة للحرارة لتخزين فوري بعد الكيّ

      تم تصميم علبة التخزين هذه المقاومة للحرارة لتخزين المكواة الساخنة بسهولة وعلى الفور بعد الاستخدام.

      قاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل

      قاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل

      تنزلق قاعدة المكواة التي نقدّمها من السيراميك المتين بسهولة على كل الأقمشة القابلة للكيّ، وهي غير لاصقة ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.

      يُحافظ نظام منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

      يُحافظ نظام منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

      يحول نظام منع التقطير الذي نقدّمه دون تسرّب المياه لتفادي البقع الناتجة من قطرات المياه، وللكيّ بثقة على أي درجة حرارة.

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ ملابس أكثر بجلسة واحدة.

      لفّ السلك بسهولة بواسطة مشبك لضمان تخزين سهل ومرتّب

      لفّ السلك بسهولة بواسطة مشبك لضمان تخزين سهل ومرتّب

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      حاوية تنظيف الكلس لأداء بخار يدوم طويلاً

      حاوية تنظيف الكلس لأداء بخار يدوم طويلاً

      يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع هذه المكواة. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.

      المواصفات التقنية

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        40  غ/د
        الطاقة
        2400  واط
        تعزيز البخار
        180  غ
        مستويات بخار متغيرة
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        رذاذ مياه
        نعم

      • سهولة الاستخدام

        اسم قاعدة المكواة
        سيراميك
        سعة خزان الماء
        300  مل
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        تحريك السلك 360 درجة
        طول سلك الطاقة
        2  أمتار
        رأس بخاري خاص للدقة
        نعم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        منع التقطير
        نعم
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        تنظيف ذاتي

      • حقيبة

        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة
        حل التخزين
        علبة مقاومة للحرارة

      • الحجم والوزن

        وزن المكواة
        1.150  كلغ

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • فعالية صديقة للبيئة

        وضع توفير الطاقة
        نعم
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • المواصفات التقنية

        وقت الإحماء
        30 ثانية

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