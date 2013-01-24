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مكواة ملابس بدون بخار

GC160/07
1 الجوائز
  • أفضل قاعدة مكواة وانزلاق على الإطلاق أفضل قاعدة مكواة وانزلاق على الإطلاق أفضل قاعدة مكواة وانزلاق على الإطلاق
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    مكواة ملابس بدون بخار

    GC160/07
    1 الجوائز

    أفضل قاعدة مكواة وانزلاق على الإطلاق

    Affinia هي مكواة بدون بخار جديدة من Philips المزودة بقاعدة المكواة DynaGlide، التي تنزلق بسهولة فوق الثياب. إنّ قاعدة المكواة المزوّدة برأس رفيع، والمسكة المريحة والناعمة الملمس، والتحكم بالحرارة المرتفعة يجعلون المكواة سهلة الاستخدام. إكتشف كلّ المميزات

    مكواة ملابس بدون بخار

    أفضل قاعدة مكواة وانزلاق على الإطلاق

    Affinia هي مكواة بدون بخار جديدة من Philips المزودة بقاعدة المكواة DynaGlide، التي تنزلق بسهولة فوق الثياب. إنّ قاعدة المكواة المزوّدة برأس رفيع، والمسكة المريحة والناعمة الملمس، والتحكم بالحرارة المرتفعة يجعلون المكواة سهلة الاستخدام. إكتشف كلّ المميزات

    أفضل قاعدة مكواة وانزلاق على الإطلاق

    Affinia هي مكواة بدون بخار جديدة من Philips المزودة بقاعدة المكواة DynaGlide، التي تنزلق بسهولة فوق الثياب. إنّ قاعدة المكواة المزوّدة برأس رفيع، والمسكة المريحة والناعمة الملمس، والتحكم بالحرارة المرتفعة يجعلون المكواة سهلة الاستخدام. إكتشف كلّ المميزات

    مكواة ملابس بدون بخار

    أفضل قاعدة مكواة وانزلاق على الإطلاق

    Affinia هي مكواة بدون بخار جديدة من Philips المزودة بقاعدة المكواة DynaGlide، التي تنزلق بسهولة فوق الثياب. إنّ قاعدة المكواة المزوّدة برأس رفيع، والمسكة المريحة والناعمة الملمس، والتحكم بالحرارة المرتفعة يجعلون المكواة سهلة الاستخدام. إكتشف كلّ المميزات

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      • قاعدة المكواة DynaGlide
      • سلك بطول 1,8 م
      • 1200 واط
      قاعدة المكواة DynaGlide لانزلاق سهل على كافة الملابس.

      قاعدة المكواة DynaGlide لانزلاق سهل على كافة الملابس.

      طلاء DynaGlide هو من أفضل الطلاءات لقاعدة المكواة من Philips. فهو أكثر مقاومةً للخدش وأفضل انزلاقًا من الألومنيوم، أو قاعدة المكواة غير اللاصقة أو الخزفية.

      تصل قاعدة المكواة ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

      تصل قاعدة المكواة ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

      يسهّل رأس المكواة الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي الثنيات وفي الزوايا.

      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات.

      مسكة مريحة مع طبقة لتسهيل الحمل

      مسكة مريحة مع طبقة لتسهيل الحمل

      يضمن الطلاء الموجود على مسكة المكواة مسكة مريحة وصحية، لتتلاءم مع قبضة يدك بشكل جيد ولتفادي انزلاقها أثناء الكي.

      لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

      لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

      يمكن لف سلك الطاقة حول المسند بحيث يسهل وضع الجهاز في المطبخ.

      تحكّم سهل بدرجات الحرارة

      تحكّم سهل بدرجات الحرارة

      يمكن التحكم بسهولة بدرجات الحرارة المرتفعة وضبطها وتحديدها. يمكنك دائمًا الحصول على درجة الحرارة المناسبة للثياب التي تقوم بكيّها.

      يشير ضوء درجات الحرارة إلى عدم إحماء المكواة بشكل كافٍ

      يشير ضوء درجات الحرارة إلى عدم إحماء المكواة بشكل كافٍ

      يضيء مؤشر درجات الحرارة أثناء إحماء المكواة وينطفئ عند وصول درجة حرارة قاعدة المكواة إلى المستوى المطلوب.

      المواصفات التقنية

      • تحكم كامل

        تحكّم سهل بدرجات الحرارة
        نعم
        مؤشر درجات الحرارة
        نعم

      • عملية كيّ مريحة

        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار

      • سهولة الاستخدام

        سهلة الإعداد والتخزين
        تخزين سهل للكبل والخرطوم
        سلك يدوم طويلاً
        نعم
        وصول إلى مناطق صعبة
        أخدود الأزرار
        مقبض ناعم
        نعم

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        الطاقة
        1200  واط
        قاعدة المكواة
        DynaGlide

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